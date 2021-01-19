قاسم: أتمنى استمرار الزمالك بهذا الوضع لنهاية الموسم.. هدفنا الفوز بالدوري

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 19:40

كتب : FilGoal

يوسف إبراهيم "أوباما" يسجل ويحتفل بهدفه مع الزمالك ضد الجونة

تمنى أشرف قاسم المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك أن يستمر فريقه في تحقيق الانتصارات لنهاية الموسم.

وفاز الزمالك على الجونة بهدف دون رد في الجولة الثامنة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال قاسم عقب المباراة لإذاعة الشباب والرياضة: "أتمنى أن يستمر الفريق بهذا الوضع لنهاية الموسم لأن هدفنا هو الفوز بلقب الدوري".

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وأضاف "تعلمنا من درس الموسم الماضي لأن فقد الكثير من النقاط في الدور الأول أثر علينا كثيرا في الدور الثاني".

وتابع "لذا نحاول جمع أكبر عدد من النقاط في الدور الأول للتواجد بقوة في المنافسة".

وأردف "كل مباريات الدوري متشابهة وصعبة والجونة فريق يؤدي بشكل مميز وخسارته أمامنا هي الأولى له هذا الموسم".

وواصل "لاعبو الزمالك قدموا مباراة متوازنة وسجل الفريق هدفا مبكرا وكان بالإمكان حسم اللقاء لولا إهدار الكثير من الفرص".

واستمر في حديثه "وبالتأكيد المدير الفني جايمي باتشيكو سيحاول إيجاد حلولا لهذه المشكلة".

وأكد "ولكن إضاعة الفرص جزءا من متعة كرة القدم وتجعل المنافسة مفتوحة بين الفريقين حتى آخر دقيقة".

وأتم تصريحاته "عودة مصطفى محمد وفرجاني ساسي تزيد من قوة الزمالك وبالتأكيد الثنائي له دور مهم مع الفريق".

الزمالك الدوري المصري
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