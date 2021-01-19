يسارية أوباما ترسل الزمالك إلى صدارة الدوري وتكتب هزيمة أولى للجونة

أطلق يوسف إبراهيم "أوباما" قذيقة يسارية سكنت شباك إسلام طارق وحلقت بالزمالك نحو صدارة الدوري.

وانتصر الزمالك على منافسه الجونة اليوم الثلاثاء بهدف دون رد في ملعب بتروسبورت في ثامن جولات الدوري المصري.

وأصبحت تلك الهزيمة هي الأولى للجونة خلال الموسم الجاري من الدوري.

وبذلك يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري منفراد للمرة الأولى منذ 639 يوما وبالتحديد منذ 23 أبريل 2019.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ19 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه وغريمه التقليدي الأهلي وخاض كل منهما سبع مباريات.

فيما تجمد رصيد الجونة عند 15 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب.

سجل أوباما هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بضغط هجومي قوي من الزمالك وجاء التهديد الأول بتسديدة من أشرف بنشرقي لكن دفاع الجونة شتتها.

وفي الدقيقة 11 مرر إمام عاشور الكرة إلى أوباما الذي تسلمها بيمناه وأطلق قذيفة بيسراه سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول للزمالك.

ورد الجونة برأسية قوية من كريم الطيب عقب أربع دقائق إثر متابعته ركلة ركنية لكن الكرة مرت بجوار المرمى بقليل.

وانفرد زيزو بمرمى الجونة في الدقيقة 21 لكن إسلام طارق تصدى لتسديدته.

وانفرد بنشرقي بمرمى الجونة وبدلا من التمرير بالعرض لأوباما الذي كان سيسدد بسهولة الكرة في الشباك في ظل خروج الحارس من مرماه فضل اللاعب المغربي التسديد وارتطمت الكرة في الشباك من الخارج.

وأجرى الجونة أول تبديلاته بمشاركة إسلام رشدي بدلا من محمد يكن.

وفي الدقيقة 54 انفرد بنشرقي مجددا بالمرمى وتلك المرة فضل التمرير لزيزو بدلا من التسديد وسقط الأخير وطلب الزمالك الحصول على ركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وأجرى الجونة تبديلين بمشاركة السيد الشبراوي وإدريس مبومبو بدلا من إسلام عبد النعيم وكريم الطيب.

وشهدت المباراة عودة مصطفى محمد للمشاركة مع الزمالك للمرة الأولى منذ الجولة الثانية ضد بيراميدز بعدما خرج بنشرقي في الدقيقة 63 الذي اعترض على تبديله.

وأطلق محمود عبد الرازق "شيكابالا" تسديدة قوية بيسراه مرت بجوار المرمى بقليل.

وشارك عربي بدلا من ناصر ناصر في رابع تبديلات الجونة في الدقيقة 71، وعقب 10 دقائق شارك عمري مكان أحمد حمدي.

وفي الدقيقة 83 شارك عبد الله جمعة بدلا من شيكابالا قبل أن يشترك فرجاني ساسي بدلا من أوباما بعد ذلك بثلاث دقائق.

واحتسب الحكم أربع دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهم أي جديد لينتهي اللقاء بانتصار الزمالك وتصدره للدوري منفردا.

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