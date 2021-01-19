تريزيجيه يعلن شفائه من كورونا

أعلن محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا ومنتخب مصر شفائه من فيروس كورونا.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا أستون فيلا

ونشر تريزيجيه صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أعلن فيها عودته لتدريبات أستون فيلا.

وكان تريزيجيه أعلن إصابته بكورونا قبل أسبوع.

ولم يشارك تريزيجيه خلال الموسم الجاري مع أستون فيلا سوى في 10 مباريات فقط صنع خلالهم هدفين.

ويستعد أستون فيلا لملاقاة مانشستر سيتي غدا الأربعاء في ملعب الاتحاد في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.