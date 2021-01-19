مباشر - قرعة مونديال الأندية.. البداية

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 16:39

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة كأس العالم للأندية (قطر 2020).

ويشارك الأهلي بطل قارة إفريقيا في البطولة التي تنطلق يوم 4 فبراير المقبل، وتستمر حتى 11 من الشهر ذاته.

وكان من المقرر أن يلعب أوكلاند سيتي ضد نادي الدُحيل القطري يوم 1 فبراير في الدور الأول للبطولة، لكن بانسحاب الفريق النيوزيلندي، ستبدأ البطولة من الدور الثاني.

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وستشارك أندية الدحيل القطري والأهلي وبايرن ميونيخ الألماني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي وتيجريس أونال المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد بين بالميراس وسانتوس البرازيليان.

وستلعب مباريات البطولة على ملعبي: أحمد بن علي والمدينة التعليمية.

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انطلاق القرعة

كأس العالم للأندية الأهلي بايرن ميونيخ الدحيل قطر 2020
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