تفشي فيروس كورونا في صفوف بنفيكا

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 16:17

كتب : FilGoal

بنفيكا

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي إصابة 17 شخصا بين اللاعبين والجهاز الفني والموظفين بفيروس كورونا.

وأفاد النادي في بيان يوم الثلاثاء: "بعد الفحوصات التي خضع لها الفريق للكشف عن فيروس كورونا منذ يوم السبت، ثبتت إصابة 17 شخصا بين الموظفين والفريق الفني واللاعبين".

وأضاف البيان "سنبحث مع السلطات إمكانية تأجيل مبارياتنا في الأسبوعين المقبلين من أجل الصحة العامة وسلامة اللاعبين".

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كان فريق بنفيكا يستعد لمواجهة سبورتنج براجا في نصف نهائي كأس دوري البرتغال يوم الأربعاء.

ويحتل بنفيكا المركز الثالث في جدول الدوري البرتغالي.

ويملك بنفيكا 32 نقطة بالتساوي مع بورتو صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف.

بينما يتصدر سبورتنج لشبونة جدول المسابقة برصيد 36 نقطة.

بنفيكا فيروس كورونا
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