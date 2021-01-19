فينجر: أوزيل سيعود لقمة مستواه مع فنربخشة

يؤمن الفرنسي أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق بأن ميسوت أوزيل سيعود لقمة مستواه بعد انتقاله الوشيك إلى فنربخشة التركي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أعلن نادي فنربخشة التركي عن وصول ميسوت أوزيل إلى إسطنبول للانضمام إلى صفوف الفريق قادما من أرسنال الإنجليزي.

وقال فينجر في تصريحات لشبكة beIN sports: "أنا متأكد أنه يشعر بالإحباط بسبب عدم لعبه. يجب أن يملك رغبة قوية للعب كرة القدم مجدداً".

وأضاف "أوزيل شخص يحتاج إلى أجواء دافئة وأنا أثق أنه سيجد ذلك في تركيا وبشكل أكبر من أي مكان آخر".

فينجر هو من تعاقد مع أوزيل عام 2013 قادماً من ريال مدريد، وتوج معه بكأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات، 2014 و2015 و2017.

وأكمل "إذا كانت لياقته في المران جيدة، فسيحتاج إلى ثلاث أو أربع مباريات للوصول إلى قمة مستواه".

ونشر الحساب الرسمي لـ فنربخشة على تويتر يوم الأحد صورة لـ أوزيل رافعا وشاح فنربخشة في مدينة إسطنبول التركية.

ومن المنتظَر أن يوقّع أوزيل على عقود انضمامه رسميا إلى فنربخشة خلال ساعات.

وأفاد ديفيد أورنستين صحفي موقع "ذا أثليتك" أن أوزيل توصّل لاتفاق لإنهاء عقده مع أرسنال بالتراضي قبل 6 أشهر على نهايته.

وأكد أوزيل إتمام الصفقة في تصريحات تليفونيةعبر محطة NTV التركية: "أنا مشجع لـ فنربخشة، ولهذا أنا سعيد جدا للقدوم إلى تركيا لأكون مع فنربخشة".

وتابع: "لم ألعب مباريات منذ مدة، لكن لائق بدنيا، لا أعاني من مشاكل".

وأتم: "أنا سعيد للغاية ومتحمس، الله أعطاني فرصة ارتداء قميص فنربخشة، وسأرتديه بكثير من الفخر وأقدّم كل شيء للفريق".

كما قام أوزيل بتغيير صورة حسابه على تويتر للإعلان بشكل مباشر عن انتقاله إلى النادي الأصغر والأزرق.

ولم يشارك أوزيل في أي دقيقة مع أرسنال بالموسم الحالي تحت قيادة ميكيل أرتيتا بعد عدم قيده في قائمة الفريق.

أوزيل (32 عاما) انضم إلى أرسنال عام 2013 قادما من ريال مدريد مقابل 47 مليون يورو.

وخاض أوزيل 254 مباراة مع أرسنال، سجل خلالها 44 هدفا وصنع 77، وتوج معه بكأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات، وبالدرع الخيرية مرة، كما وصل معه إلى نهائي الدوري الأوروبي 2019.

وولد أوزيل في مدينة جيلسنكرشن الألمانية لأسرة تركية مهاجرة، ورغم ذلك فإنه يتحدث التركية بطلاقة، ومتزوج من العارضة التركية أميني جولشي منذ 2019.