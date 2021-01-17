أوزيل: سعيد لأن الله أعطاني فرصة اللعب لـ فنربخشة الذي أشجعه

الأحد، 17 يناير 2021 - 20:33

كتب : FilGoal

ميسوت أوزيل - رجب طيب أردوغان

أعلن ميسوت أوزيل عن سعادته بالانتقال من أرسنال إلى فنربخشة في سوق الانتقالات الشتوية.

ولم يعلن أرسنال رحيل أوزيل، أو فنربخشة استقدامه بشكل رسمي حتى اللحظة، لكن صانع الألعاب الألماني ذو الأصول التركية أكد إتمام الخطوة.

وقال أوزيل عبر محطة NTV التركية: "أنا مشجع لـ فنربخشة، ولهذا أنا سعيد جدا للقدوم إلى تركيا لأكون مع فنربخشة".

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وتابع: "لم ألعب مباريات منذ مدة، لكن لائق بدنيا، لا أعاني من مشاكل".

وأتم: "أنا سعيد للغاية ومتحمس، الله أعطاني فرصة ارتداء قميص فنربخشة، وسأرتديه بكثير من الفخر وأقدّم كل شيء للفريق".

كما قام أوزيل بتغيير صورة حسابه على تويتر للإعلان بشكل مباشر عن انتقاله إلى النادي الأصغر والأزرق.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي أن أوزيل سيتواجد في تركيا صباح غدا الإثنين للتوقيع على عقود انتقاله إلى فنربخشة.

وأفاد ديفيد أورنستين صحفي موقع "ذا أثليتك" أن أوزيل توصّل لاتفاق لإنهاء عقده مع أرسنال بالتراضي قبل 6 أشهر على نهايته.

ولم يشارك أوزيل في أي دقيقة مع أرسنال بالموسم الحالي تحت قيادة ميكيل أرتيتا بعد عدم قيده في قائمة الفريق.

أوزيل أرسنال فنربخشة
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