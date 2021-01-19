الحضري لـ في الجول: صدقي سألني عن إمكانية الانضمام لجهازه في الإنتاج.. وهذا ما قلته له

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 14:32

كتب : وليد الحسيني

عصام الحضري

قال عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى المصرية إن حمادة صدقي مدرب الإنتاج الحربي تحدث معه حول إمكانية الانضمام لجهازه الفني كمدرب حراس، إلا أنه لم يوافق بشكل رسمي، وأشار إلى أن فريقه بحاجة لبعض الصفقات للعودة إلى مستواه. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح الحضري قائلا: "حمادة صدقي تحدث معي وقلت له الفريق بحاجة لبعض التدعيمات للعودة مرة أخرى لمستواها".

وواصل "الفريق بحاجة لحارس، وبعض الصفقات الأخرى".

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وأكمل "لو أراد مني العمل معه بشكل ودي لا مانع لدي".

وكان حمادة صدقي مدرب الإنتاج الحربي قال لـFilGoal.com إنه يرغب في تواجد الحضري ضمن جهازه المعاون. (طالع التفاصيل)

وصرح خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي لـFilGoal.com أن منصب مدرب الحراس لا يشغله أحد حتى الآن، مشيرا إلى أن عصام الحضري ضمن الأسماء المرشحة. (طالع التفاصيل)

وتولى صدقي مهمة تدريب الإنتاج الحربي بشكل رسمي مساء الإثنين خلفا لمختار مختار.

في الدوري الدوري المصري الممتاز الإنتاج الحربي عصام الحضري
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