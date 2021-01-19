الإنتاج الحربي لـ في الجول: لم نستقر على مدرب الحراس بعد.. والحضري مرشح

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 14:18

كتب : حامد وجدي

عصام الحضري

قال خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي إن الجهاز الفني الجديد يتواجد حاليا لقيادة المران بقيادة حمادة صدقي، موضحا أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على مدرب حراس المرمى. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح مهدي قائلا: "الجهاز الفني الجديد متواجد في المران ولم نستقر على مدرب الحراس حتى الآن".

وواصل "عصام الحضري ضمن أبرز الأسماء المرشحة لتولي المهمة".

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وكان حمادة صدقي مدرب الإنتاج الحربي الجديد قد قال لـFilGoal.com في وقت سابق، إنه يرغب في تواجد الحضري أسطورة الكرة المصرية ضمن جهازه الفني الجديد، لكنه لا يعرف قراره النهائي بعد. (طالع التفاصيل)

والإنتاج خامس فريق مصري يقوده صدقي (59 عاما) بعد سموحة ووادي دجلة وإنبي والجونة.

وخاص صدقي 113 مباراة في الدوري المصري الممتاز فاز في 38 وخسر 34.

واحتل صدقي وصافة الدوري وكأس مصر عام 2014 مع سموحة.

ويستهل مشواره مع الإنتاج بمواجهة مضيفه طلائع الجيش يوم الجمعة.

ويحتل الإنتاج المركز 16 في ترتيب الدوري ورصيده 5 نقاط بعد خوض 7 مباريات.

في الدوري الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الإنتاج الحربي
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