جوارديولا: لن أضم لاعبين جدد في يناير

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 14:21

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن ناديه لن يضم أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة beIN sports: "لن نتعاقد مع مهاجمين جدد في الفترة المقبلة".

وأضاف "بإمكاني أن اؤكد لكم أننا سنستمر بهذا الفريق حتى نهاية الموسم الجاري".

أخبار متعلقة
والده: ألابا لم يوقع لـ ريال مدريد.. وشرط لدخول برشلونة لسباق ضمه مدرب أستون فيلا لا يشعر بالقلق قبل مواجهة سيتي بيلد: ألابا لم يوقع لـ ريال مدريد.. أندية عديدة تستهدف ضمه من بينها ليفربول أرثر يكشف الفرق بين رونالدو وميسي في غرفة خلع الملابس

وواصل "في ظل هذه الظروف ومع هذا الكم من المباريات نحاول فقط التركيز على مبارياتنا القادمة".

وأردف المدرب الإسباني "الحياة مختلفة حاليا لكن علينا ان نتأقلم".

وتابع "ستكون المنافسة شرسة في مراكز القمة هذا الموسم لكني أملك فريقا رائعا".

وأتم "نحن نلعب بالأسلوب نفسه ولم نتغير اطلاقا، نحاول دائما الاستحواذ على الكرة واللعب في منطقة الخصم".

بيب جوارديولا مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
طبيب الأهلي: أفشة سليم ويشارك في مران الأربعاء بشكل طبيعي 13 دقيقة | الدوري المصري
مباشر - قرعة مونديال الأندية 20 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0) - (0) الجونة.. انطلاق المباراة 25 دقيقة | الدوري المصري
للحصول على عقود رعاية أضخم.. تقرير: رابطة الدوري الإسباني تشجع أنديتها على التعاقد مع لاعبين صينيين 32 دقيقة | الدوري الإسباني
تفشي فيروس كورونا في صفوف بنفيكا 42 دقيقة | أوروبا
التشكيل - شيكابالا وحازم إمام يقودان الزمالك.. والطيب في هجوم الجونة ساعة | الدوري المصري
أفشة يغادر مران الأهلي مصابا ساعة | الدوري المصري
أحمد حسن: الشناوي أخبرني عما دار بينه وبين الحكم.. واللائحة يجب أن تطبق على الجميع ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 2 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 3 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء 4 سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية
قد ينال إعجابك