جوارديولا: لن أضم لاعبين جدد في يناير

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن ناديه لن يضم أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة beIN sports: "لن نتعاقد مع مهاجمين جدد في الفترة المقبلة".

وأضاف "بإمكاني أن اؤكد لكم أننا سنستمر بهذا الفريق حتى نهاية الموسم الجاري".

وواصل "في ظل هذه الظروف ومع هذا الكم من المباريات نحاول فقط التركيز على مبارياتنا القادمة".

وأردف المدرب الإسباني "الحياة مختلفة حاليا لكن علينا ان نتأقلم".

وتابع "ستكون المنافسة شرسة في مراكز القمة هذا الموسم لكني أملك فريقا رائعا".

لعبة الكراسي المتحركة مستمرة #في_إنجلترا يونايتد في صدارة الترتيب💹 ليفربول يتأخر إلى المركز الرابع❌ pic.twitter.com/iBo5VvRK7S — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 17, 2021

وأتم "نحن نلعب بالأسلوب نفسه ولم نتغير اطلاقا، نحاول دائما الاستحواذ على الكرة واللعب في منطقة الخصم".