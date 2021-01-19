والده: ألابا لم يوقع لـ ريال مدريد.. وشرط لدخول برشلونة لسباق ضمه

قال جورج ألابا والد ديفيد لاعب بايرن ميونيخ والذي يعمل كمستشار له، إن ابنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن ولم يوقع لريال مدريد كما أشار إلى وجود أندية أخرى مهتمة بضمه، وذلك في تصريحات لقناة SPORT1 الألمانية.

وصرح جورج قائلا: "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن ألابا، اللاعب لم يوقع لريال مدريد".

وواصل "بجانب ريال مدريد هناك أندية أخرى مهتمة بضم اللاعب".

وأتم "بالنسبة له يرغب في التركيز كليا على بايرن ومستواه الحالي".

وبحسب Sport1 الألمانية، فإن دخول برشلونة للصفقة معتمد على الانتخابات الرئاسية التي ستحدث في مارس، إن نجح خوان لابورتا خلالها فقد تتحول وجهة ألابا إلى النادي الكتالوني بدلا من ريال مدريد لأن وكيله بيني زاهافي صديق مقرب من لابورتا.

وبجانب ريال مدريد وبرشلونة هناك أندية باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر يونايتد ترغب في ضم اللاعب. حسبما أوضح التقرير.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كانت قد أوضحت في وقت سابق أن ألابا قاب قوسين أو أدنى من اللعب لريال مدريد. (طالع التفاصيل)

وينتهي عقد ألابا مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الحالي ويحق له التفاوض مع أي فريق منذ يناير الجاري.

ألابا (28 عاما) انتقل لبايرن ميونيخ عام 2008 من يانج فيوليتس النمساوي وتدرج في فرق الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول 2011 بعد فترة إعارة مع هوفينهايم.

وسجل ألابا 32 هدفا وصنع 49 خلال 405 مباراة في كل المسابقات مع الفريق الأول.

وفاز ألابا بلقب الدوري الألماني 9 مرات بالإضافة للقبين لدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ.