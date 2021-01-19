مدرب أستون فيلا لا يشعر بالقلق قبل مواجهة سيتي

لا يشعر دين سميث المدير الفني لأستون فيلا بالقلق قبل مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا بين لاعبيه.

ويحل فيلا ضيفا على سيتي يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة منذ الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وقال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا أؤمن باللاعبين وعقليتهم في الوقت الحالي، إنهم على أتم الاستعداد للمباراة".

وأضاف "تأثرت كل الأندية بطريقة أو بأخرى، كان لدى مانشستر سيتي عدد قليل من اللاعبين، أعتقد أن سيرجيو أجويرو سيغيب عن المباراة لأنه في فترة العزل، لذلك يتعين على جميع الأندية التأقلم ونحن لسنا مختلفين".

وأكمل فريق أستون فيلا فترة العزل بعد تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين والجهاز الفني، وتدرب الفريق لأيام قليلة قبل مواجهة ملعب الاتحاد.

وتابع "اللاعبون لديهم إيمان كبير بما فعلوه حتى الآن وما يمكنهم فعله في الدوري هذا الموسم، نحن نتطلع إلى هذه المباراة".

تفشي فيروس كورونا في صفوف أستون فيلا تسبب في تأجيل مباراتين للفريق مؤخرا.

وواصل سميث "سيتعين علينا الاستفادة من الفريق بأكمله الآن، نعتقد أن الفريق جيد بما فيه الكفاية".

وأتم مدرب أستون فيلا "أمامنا 23 مباراة حتى نهاية الموسم ونتطلع إليها جميعا".

محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا سيغيب عن اللقاء بسبب إصابته بفيروس كورونا، بينما قد يجد أحمد المحمدي مكانا في التشكيل الأساسي في ظل نقص الصفوف.