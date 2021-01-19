ذا صن: ألي يثق في الانتقال لـ باريس خلال أيام

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 10:33

كتب : FilGoal

توتنام - ديلي آلي

بعد نصف أول من الموسم عانى فيه من ملازمة دكة البدلاء، يبدو ديلي ألي لاعب توتنام قريبا من ارتداء القميص الأزرق لباريس سان جيرمان وفقا لما ذكرته صحيفة ذا صن الإنجليزية.

ديلي ألي

النادي : توتنام هوتسبر

باريس سان جيرمان

وكتبت الأخيرة أن لاعب الوسط البالغ عمره 24 عاما يثق في الانتقال لبطل فرنسا خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية والتي تنتهي في 2 فبراير.

وأشارت ذا صن أن ألي سينتقل معارا إلى باريس، حيث المدرب ماوريسيو بوكيتينو والذي درب اللاعب في توتنام.

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الثلاثاء 19 يناير 2021.. الزمالك وقرعة مونديال الأندية عصام سالم: الزمالك انتصر في معركة سانت إيتيان.. ونريد استثمار تعادل الأهلي محمد يوسف: لا يزال الدوري طويلا.. وسر اختيار ملعب المكس لمواجهة الأهلي مونديال اليد - منتخب مصر: تقدمنا باحتجاج رسمي ضد حكم مواجهتنا أمام السويد

وشارك ألي لمدة 74 دقيقة فقط في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بات اللاعب خارج حسابات مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويلعب ألي في فريق سبيرز منذ 2015.

مثل الفريق في 234 مباراة وسجل 64 هدفا وأرسل 57 تمريرة حاسمة.

ديلي ألي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد إقالة جيامباولو.. تورينو يعلن مدربه الجديد 13 دقيقة | الدوري الإيطالي
رسميا - الترجي يستعيد أنيس البدري 18 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ماركا: ألابا وافق على عرض ريال مدريد 35 دقيقة | ميركاتو
مدرب المقاولون: سنلعب ضد الأهلي على الفوز.. وبدايتنا سيئة لعدة أسباب 40 دقيقة | الدوري المصري
عبد الفضيل: الأهلي سيقدم أداء مشرفا في كأس العالم.. والأندية ستطمع به بعد إيقاف الشناوي 56 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيموفيتش عن تعاقد ميلان مع مانزوكيتش: سنصبح لاعبين إثنين يخيفان المنافسين ساعة | الدوري الإيطالي
محمد فضل: رفضنا طلب أبو ريدة بتعيين الحضري في المنتخب ساعة | الدوري المصري
ذا صن: ألي يثق في الانتقال لـ باريس خلال أيام ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 2 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 3 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء 4 سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية
قد ينال إعجابك