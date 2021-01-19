ذا صن: ألي يثق في الانتقال لـ باريس خلال أيام

بعد نصف أول من الموسم عانى فيه من ملازمة دكة البدلاء، يبدو ديلي ألي لاعب توتنام قريبا من ارتداء القميص الأزرق لباريس سان جيرمان وفقا لما ذكرته صحيفة ذا صن الإنجليزية.

وكتبت الأخيرة أن لاعب الوسط البالغ عمره 24 عاما يثق في الانتقال لبطل فرنسا خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية والتي تنتهي في 2 فبراير.

وأشارت ذا صن أن ألي سينتقل معارا إلى باريس، حيث المدرب ماوريسيو بوكيتينو والذي درب اللاعب في توتنام.

وشارك ألي لمدة 74 دقيقة فقط في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بات اللاعب خارج حسابات مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويلعب ألي في فريق سبيرز منذ 2015.

مثل الفريق في 234 مباراة وسجل 64 هدفا وأرسل 57 تمريرة حاسمة.