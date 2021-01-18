في ليلة تألق أوباميانج وظهور النني.. أرسنال يضرب نيوكاسل بثلاثية

الإثنين، 18 يناير 2021 - 23:49

كتب : FilGoal

أرسنال

قاد بيير إيميريك أوباميانج فريقه أرسنال للفوز على نيوكاسل يونايتد بثلاثية دون رد، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي أقيمت بملعب الإمارات.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى النقطة 27 في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 19 في المركز الـ15.

وتألق النجم الجابوني أوباميانج وقاد فريقه أرسنال للفوز بعدما سجل ثنائية من ثلاثية المدفعجية.

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وصف المباراة

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وكانت أخطر فرصة عن طريق أوباميانج الذي أهدرها أمام المرمى الخالي.

لكن في الشوط الثاني تبدلت الأمور وظهر أرسنال أكثر نشاطا وخطورة على المرمى.

ونجح أوباميانج في تسجيل الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 50 بعدما استلم تمريرة رائعة من توماس بارتي واخترق منطقة الجزاء وسدد في الشباك مسجلا الهدف.

ثم أضاف ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 62 بعد متابعة لعرضية سميث رو.

قبل أن يختتم أوباميانج الثلاثية في الدقيقة 77 بعد متابعة لعرضية سيدريك سواريس ووضع الكرة في المرمى الخالي.

وشارك الدولي المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال في الدقيقة 67 بدلا من توماس بارتي وأكمل المباراة للنهاية.

أرسنال نيوكاسل الدوري الإنجليزي محمد النني
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