القيعي: نقبل عقوبة الشناوي.. ولكن اللوائح تطبق بشكل صارم على الأهلي فقط

قال عدلي القيعي مستشار التسويق والاستثمار في النادي الأهلي إنه يقبل عقوبة الإيقاف الخاصة بمحمد الشناوي حارس مرمى فريقه، لكنه يريد أن تطبق اللوائح على الجميع بنفس الطريقة.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وكانت لجنة المسابقات أصدرت قرارا بإيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات لما بدر منه تجاه حكم مباراة البنك الأهلي. (طالع التفاصيل)

وقال القيعي عبر قناة الأهلي: "نقبل عقوبة الشناوي ولكن ما يضحك أن هناك بعض الحالات أكثر تعديا على الحكام مرت مرور الكرام".

وأضاف "حتى عندما وقعوا عقوبات على بعض اللاعبين لتصرفات واضحة لا يمكن تجاهلها أصدروا القرارات بعد 10 أيام مثلما حدث مع إمام عاشور لاعب الزمالك الذي صُدر قرار إيقافه بعدما شارك في مباراة وسجل هدف الفوز".

وواصل "في كل حالات الشك والتطبيق الصارم للوائح تجدها فقط مع النادي الأهلي وليس مع أي ناد آخر".

وتابع "أي الحالات أكثر عنفا وأكثر إهانة للحكم، واقعة الشناوي الذي يمسك الحكم ليقف ويستكمل حديثه معه أم واقعة شيكابالا وهو يقف ويصرخ في وجه الحكم ويهدده".

وأتم تصريحاته "الأهلي إذا حصل على حقوقه في مباراتي وادي دجلة والبنك الأهلي لتصدر جدول الدوري بالعلامة الكاملة، ولكن ما يحدث لا يصح".