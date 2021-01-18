صلاح: أريد الاستمرار في ليفربول لأطول فترة.. ونتعثر لأني لا أسجل

الإثنين، 18 يناير 2021 - 21:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أستون فيلا

أبدى محمد صلاح لاعب ليفربول، رغبته في الاستمرار مع الريدز لأطول فترة ممكنة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال صلاح في حوار مع محطة TV2 النرويجية: "مستقبلي؟ لا أعرف، أريد التواجد هنا لأطول وقتٍ ممكن، لكن الأمر في يد النادي".

وشدد: "سأقدّم دائما 100% حتى الدقيقة الأخيرة لي في هذا النادي، أريد الفوز بأكبر عدد من الألقاب وأن أقدّم أقصى ما لدي للجمهور الذي أظهر لي الكثير من الحب طوال الوقت".

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وعجز ليفربول عن الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة بالدوري الإنجليزي ولم يسجل إلا هدف واحد.

وبرر صلاح ذلك مازحا: "ربما لأنني لم أسجل أهدافا".

ثم أجاب بجدية: "الخسارة والتعادل جزء من كرة القدم، بدأنا الموسم جيدا، وهذا يحدث لكل الفرق ولهذا المستويات متقاربة. للأسف لم نقدّم ما يكفي للفوز بآخر عدة مباريات لكن يمكننا التحسن تدريجيا".

وأوضح: "اللعب في أنفيلد دون جمهور صعب لأنهم يصنعون الفارق، لكن صحتهم هي أهم شيء، لا يمكن أن نشتكي، فبعض الأشخاص يعانون أكثر منا. نريد إسعاد الناس عبر كرة القدم ونساعدهم للبقاء في حالة جيدة وصحية".

وتابع: "نحن اللاعبون نشعر بالأمان لأننا نخضع لفحوصات بشكل دوري. نشتاق للجماهير داخل وخارج ملعبنا، لكن لا يمكن أن أشتكي لأننا ندرك الوضع، أقرأ الأنباء وآمل أن يتحسّن الوضع قريبا حتى يعود الجمهور للملاعب".

واعترف: "الإصابات أثّرت علينا بالطبع، لكن من يشاركون يقدّمون أفضل ما لديهم. فقدنا لاعبين مميزين مثل فان دايك وجو جوميز وجوتا، الوضع كان سيكون أفضل لو تواجدوا معنا، لكننا نمتلك لاعبين شبان مميزين يؤدون بشكل مميز، علينا التعامل جيدا مع الوضع وألا نشتكي".

وأتم: "هذا الموسم صعب على الجميع بسبب فيروس كورونا، لكننا نقاتل بقوة للدفاع عن لقبنا ونقدّم أفضل ما لدينا في التدريب والمباريات من أجل الفوز، نشعر بالجوع من أجل المزيد".

صلاح (28 عاما) خاض 26 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجّل خلالها 17 هدفا وصنع 4 أهداف.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد المتصدر.

محمد صلاح ليفربول
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