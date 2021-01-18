تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء أمام نيوكاسل.. ولاكازيت يقود الهجوم

الإثنين، 18 يناير 2021 - 21:11

كتب : FilGoal

لاكازيت - محمد النني - أرسنال

يجلس محمد النني لاعب وسط منتخب مصر على مقاعد بدلاء فريقه أرسنال في مواجهة نيوكاسل.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

ويلعب أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام بملعب الإمارات.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

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المرمى: لينو.

الدفاع: سيدريك سواريس – دافيد لويز – روب هولدينج – كيران تيرني.

الوسط: توماس بارتي – جرانيت تشاكا – سميث روي – ساكا.

الهجوم: ألكساندر لاكازيت – بيير إيميريك أوباميانج.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

رونارسون – هيكتور بيليرين – جابريال – محمد النني – ويلوك – ويليان – نيكولاس بيبي – مارتينيلي – نيكاتاه.

أرسنال يحتل المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، ويأتي نيوكاسل في المركز الـ15 برصيد 19 نقطة.

أرسنال الدوري الإنجليزي محمد النني
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