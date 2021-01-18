تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء أمام نيوكاسل.. ولاكازيت يقود الهجوم
الإثنين، 18 يناير 2021 - 21:11
كتب : FilGoal
يجلس محمد النني لاعب وسط منتخب مصر على مقاعد بدلاء فريقه أرسنال في مواجهة نيوكاسل.
محمد النني
النادي : أرسنال
ويلعب أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام بملعب الإمارات.
وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:
المرمى: لينو.
الدفاع: سيدريك سواريس – دافيد لويز – روب هولدينج – كيران تيرني.
الوسط: توماس بارتي – جرانيت تشاكا – سميث روي – ساكا.
الهجوم: ألكساندر لاكازيت – بيير إيميريك أوباميانج.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
رونارسون – هيكتور بيليرين – جابريال – محمد النني – ويلوك – ويليان – نيكولاس بيبي – مارتينيلي – نيكاتاه.
أرسنال يحتل المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، ويأتي نيوكاسل في المركز الـ15 برصيد 19 نقطة.