بيكيه يتعاقد مع مساعد سيتيين لتدريب ناديه

أعلن نادي أندورّا التعاقد مع إيدير سارابيا ليكون مديرا فنيا جديدا للفريق.

جيرارد بيكيه النادي : برشلونة

نادي أندورا المنتمي لإمارة أندورا –الواقعة على الحدود الفرنسية الإسبانية-، يمتلكه جيرارد بيكيه نجم برشلونة، وينافس في المسابقات الإسبانية.

وذكر بيان أندورا أن سارابيا يتولى تدريب الفريق لمدة موسمين ونصف مقبلين.

سارابيا (40 عاما) عمل مع بيكيه عن قرب وقتما كان مساعدا لـ كيكي سيتيين في تدريب برشلونة قبل عدة أشهر.

ويتولى سارابيا مهمة أندورا خلفا لـ ناتشو كاسترو، ومهمته الأساسية هي الصعود بالفريق إلى دوري الدرجة الثانية.

ويحتل أندورا المركز الثاني في المجموعة الثالثة بالدرجة الثالثة بفارق نقطة عن ناستيك المتصدر.

وعمل سارابيا كمساعد لـ سيتيين في لاس بالماس، وريال بيتيس، وبرشلونة، وفي تلك المرحلة الأخيرة أثار كثير من الجدل.

تقارير عديدة تناولت سوء العلاقة بين سارابيا وليو ميسي الذي ظهر في أكثر من لقطة يتجاهل تعليماته في أرض الملعب.

كما التقطته الكاميرات خلال كلاسيكو سانتياجو برنابيو الذي خسره برشلونة 0-2، يصرخ على لاعبي برشلونة ويتفوّه بالكثير من الكلمات الخارجة، ليضطر سيتيين إلى الاعتذار لاحقا.

وينحدر سارابيا من عائلة كروية، إذ كان والده مانو سارابيا أحد أهم لاعبي أتليتك بلباو في السبعينيات والثمانينيات.