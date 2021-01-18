اجتمع بصديق الطفولة.. فيل نيفيل يتولى تدريب إنتر ميامي

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي عن التعاقد مع فيل نيفيل كمدير فني جديد للفريق.

وذكر إنتر ميامي أن نيفيل سيقود إنتر ميامي في الموسم الجديد للدوري الأمريكي MLS، في انتظار الإعلان عن بقية طاقمه الفني.

وصرّح نيفيل عبر الموقع الرسم لناديه الجديد: "أنا سعيد للغاية لفرصة تدريب إنتر ميامي وأن أعمل مع هذه المجموعة".

وأضاف: "إنه نادٍ شاب للغاية وواعد، وهو تحدٍ شخصي لي وللاعبين وللجميع حتى ننهض بهذا النادي ونخلق منظومة كروية تنافسية نكون فخورين بها".

Phil Neville, welcome to #InterMiamiCF! Former England Women’s National Team manager appointed as second head coach in Club history.https://t.co/hBHMH5Mmmj — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 18, 2021

وترجع ملكية إنتر ميامي إلى مجموعة من المستثمرين على رأسهم ديفيد بيكام نجم كرة القدم الإنجليزية السابق، وزميل فيل نيفيل في مانشستر يونايتد.

وقال بيكام عن خطوة تعيين نيفيل: "أعرف فيل منذ أن كنا مراهقين في أكاديمية مانشستر يونايتد، ونتشارك نفس الحمض النووي في كرة القدم بعد أن تدرّبنا تحت قيادة الأفضل، وأريد أن تنتقل هذه القيم إلى نادينا".

وأضاف: "فيل لديه خبرة كبيرة في كرة القدم كلاعب وكمدرب على مستوى الأندية والمنتخبات".

وتابع: "وقد عمل خلال مسيرته مع مجموعة رائعة من المدربين واللاعبين، أدرك قدراته الشخصية وولائه وأمانته وطاقته الكبيرة التي يضعها في العمل".

وأتم: "أي شخص عمل مع فيل يعرف أنه قائد بالفطرة، وأدرك أنه الوقت المناسب لينضم إلينا".

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أعلن في وقتٍ سابق من اليوم الإثنين، الانفصال عن نيفيل الذي تولى مهمة تدريب منتخب السيدات منذ 2018.

Thank you for everything! 👏❤️ Phil Neville is to step down as head coach of the #Lionesses with immediate effect. — Lionesses (@Lionesses) January 18, 2021

ويتولى نيفيل (43 عاما) مهمة تدريب إنتر ميامي خلفا الأوروجواني دييجو ألونسو الذي قاد الفريق في موسم 2020 الأول على الإطلاق للنادي.

واحتل إنتر ميامي المركز 19 في الدوري الأمريكي الموسم الماضي من 7 انتصارات و13 هزيمة و3 تعادلات.

نيفيل بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية مانشستر يونايتد في جيل سيكون ذهبيا للشياطين الحمر لاحقا، وأبرز نجومه: بيكام، ريان جيجز، جاري نيفيل، بول سكولز.

كما لعب نيفيل في الجزء الثاني من مسيرته بصفوف إيفرتون، بالإضافة إلى خوضه 59 مباراة دولية مع منتخب الأسود الثلاثة.

بعد الاعتزال عمل نيفيل كمساعد مدرب منتخب شباب إنجلترا، وكمساعد في الجهاز الفني لمانشستر يونايتد، كما انضم للجهاز الفني لـ فالنسيا في موسم 2015\2016 الذي شهد قيادة شقيقه جاري للخفافيش لعدة أشهر، قبل أن يستقر به الحال مع سيدات إنجلترا.

ويضم إنتر ميامي في صفوفه الفرنسي بليز ماتويدي، والأرجنتيني جونزالو إيجوايين.