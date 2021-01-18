تقرير تركي: جالاتا سراي يجدد اهتمامه بـ مصطفى محمد

ينوي جالاتا سراي تجديد اهتمامه بضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك خلال الأسبوع الجاري وسيعمل على التواصل مع النادي الأبيض.

ووفقا لتقرير نشره موقع "فاناتيك" التركي فإن إدارة جالاتا سراي حاولت ضم مصطفى ولكن موقف سانت إيتيان الفرنسي كان أقوى من نظيره.

وبعدما أعلن الزمالك رسميا توقف المفاوضات بينه وبين سانت إيتيان، فإن جالاتا سراي يرغب في استغلال الموقف وسيعود للتفاوض حول اللاعب صاحب الـ23 عاما مجددا الأسبوع الجاري.

وكان الزمالك أعلن في وقت سابق أن مصطفى محمد امتلك بالفعل عرضا من جالا سراي لكن المهاجم الشاب فضل عرض سانت إيتيان الفرنسي.

واعترف فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي قبل عدة أيام عن رغبته في ضم مصطفى محمد.

وقال: "نحاول ضم مصطفى محمد، وعرفان قهوجي، وإدين فيشكا، وهنري أونيكورو، نعمل على انتداب لاعبين موهوبين".

هذا بالإضافة لنشر الموقع في وقت سابق تقريرا يفيد بأن راداميل فالكاو مهاجم الفريق اقترب من الرحيل في ظل كثرة إصاباته وعدم تقديم المرجو منه مع لفريق.

وكانت قائمة الزمالك استعدادا للقاء الجونة غدا الثلاثاء في ثامن جولات الدوري شهدت عودة مصطفى محمد لها لأول مرة بعد غيابه عن الأربع مباريات الأخيرة في الدوري.

وكانت آخر مباراة شارك فيها مصطفى محمد مع الزمالك ضد بيراميدز في ثاني جولات الدوري.