مونديال اليد - دون أي انتصار.. الحظ يبتسم لـ أوروجواي بالتأهل للدور الرئيسي

لم ينجح منتخب أوروجواي في تحقيق أي انتصار في الدور التمهيدي لبطولة العالم لرجال اليد خلال مشاركتها الأولى، كما كان متوقعا قبل مشاركتها.

خسر منتخب أوروجواي في أولى مبارياته تاريخيا بالمونديال أمام ألمانيا بنتيجة 43-14، قبل أن يخسر مجددا أمام المجر بهزيمة ثقيلة أخرى بنتيجة 44-18 في الجولة الثانية.

ابتسم الحظ لمنتخب أوروجواي وضمن تأهله رسميا إلى الدور الرئيسي بعد انسحاب كاب فيردي بسبب زيادة إصابة اللاعبين بفيروس كورونا.

حوار في الجول مع المدير الفني لمنتخب أوروجواي قبل انطلاق بطولة العالم. (من هنا)

فشل منتخب كاب فيردي في القدوم بـ 20 لاعبا وحضر إلى مصر بـ 11 لاعبا فقط، وتنص لائحة الاتحاد الدولي على إلغاء المباراة واعتبار الفريق منسحبا إذا لم تكن قائمته تضم 10 لاعبين على الأقل.

وبعد انسحاب كاب فيردي أمام ألمانيا، انسحب المنتخب بشكل نهائي من البطولة بعدما فشل في استكمال قائمته وبالتالي تم احتساب مواجهته أمام أوروجواي لصالح ممثل أمريكا الجنوبية بنتيجة 10-0.

وبالتالي دخل منتخب أوروجواي وعلى غير المتوقع قائمة أفضل 24 منتخبا في العالم رغم التوقع بمنافسته على أخر مركزين في البطولة.

ويشارك في بطولة العالم لرجال اليد المقامة في مصر حتى نهاية يناير، 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ اللعبة.

وكان خورخي بوتيجارا المدير الفني لمنتخب أوروجواي قد صرح لـ FilGoal.com قبل انطلاق قائلا: "كانت لدينا الكثير من المشاكل بسبب الإعداد في ظل جائحة فيروس كورونا".

وتابع "هدفنا من المشاركة الأولى تحسين مستوى لعبنا ورفع مستوى لاعبينا مما سيؤثر بدوره على تحسين اللعبة في بلدنا".

وانضم منتخب أوروجواي لمنتخبات ألمانيا والمجر في الدور الرئيسي في انتظار الثلاثي المتأهل من منتخبات المجموعة الثانية التي تضم إسبانيا وبولندا والبرازيل وتونس.