قائد ليفربول للاعبيه: على الجميع المساعدة في تسجيل الأهداف

الإثنين، 18 يناير 2021 - 16:29

كتب : FilGoal

فيرمينو - بوجبا - ليفربول ومانشستر يونايتد

طالب جوردن هندرسون قائد ليفربول لاعبيه بضرورة المساعدة في تسجيل الأهداف، واصفا المهمة بأنها مسؤولية جماعية وليس فقط للمهاجمين.

للمباراة الثالثة على التوالي لم يستطع نجوم ليفربول هز شباك المنافسين، تصدى لهم دفاع مانشستر يونايتد ليتعادل الناديان يوم الأحد ويتراجع حامل اللقب للمركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، وهي أسوأ فترة تهديفية لليفربول منذ مارس 2005.

وقال هندرسون لموقع ناديه: "نحتاج إلى تسجيل الأهداف للفوز بالمباريات. بالمناسبة، أنا لا أتحدث عن ثلاثي الهجوم فقط. أنا أتحدث عن الجميع".

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وأضاف "لاعبو خط الوسط، والظهراء الذين يدخلون منطقة الجزاء، ومن الركلات الثابتة. يمكن للجميع المشاركة في التسجيل. نحن بحاجة إلى البدء في القيام بذلك بسرعة".

وأكمل "على مستوى الأداء أعتقد أننا يمكن أن نكون سعداء. أعتقد أننا بذلنا كل ما في وسعنا للفوز بالمباراة ولكن للأسف لم نتمكن من تسجيل هذا الهدف. هذا الأمر يحتاج إلى التغيير سريعاً".

وواصل "علينا فقط مواصلة العمل الجاد وعدم التفكير في الأمر كثيرًا، لأن الجودة التي نمتلكها في الخط الأمامي مخيفة".

وأتم "نحتاج فقط إلى تغيير عقليتنا قليلاً والتأكد من أننا لا نرحم عندما نكون أمام المرمى. وكما أقول، هذا ليس فقط لثلاثي الهجوم بل للفريق ككل".

ليفربول تعادل بلا أهداف مع نيوكاسل يونايتد، وخسر بهدف أمام ساوثامبتون، ثم انتهت القمة أمام يونايتد بنتيجة صفر-صفر.

وظل ليفربول مبتعدا بثلاث نقاط عن يونايتد متصدر الترتيب، لكنه تقهقر إلى المركز الرابع بسبب انتصارات مانشستر سيتي وليستر سيتي.

ورغم ذلك، يظل ليفربول أقوى هجوم في الموسم الحالي من الدوري، سجل 37 هدفا في 18 مباراة.

معظمها من نصيب النجم محمد صلاح، متصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 13 هدفا.

ويأمل ليفربول فك نحسه حين يستضيف بيرنلي يوم الخميس في الجولة 18 من الدوري.

جوردن هندرسون ليفربول مانشستر يونايتد
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