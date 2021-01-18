تياجو: أثق في عودة الغزارة التهديفية لـ ليفربول قريبا

الإثنين، 18 يناير 2021 - 14:44

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف الفريق ضد أرسنال

يثق تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول في عودة الغزارة التهديفية لفريقه قريبا، بعدما فشل الحمر في التسجيل لثلاث مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

للمباراة الثالثة على التوالي لم يستطع نجوم ليفربول هز شباك المنافسين، تصدى لهم دفاع مانشستر يونايتد ليتعادل الناديان يوم الأحد ويتراجع حامل اللقب للمركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، وهي أسوأ فترة تهديفية لليفربول منذ مارس 2005.

وقال تياجو في تصريحات لموقع ناديه: "بالتأكيد أثق في عودة الأهداف قريبا، انظر إلى اللاعبين الموجودين في الخط الأمامي".

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وأضاف "ليس الثلاثي الهجومي فقط من يسجل، فلدينا ديفوك أوريجي وجيردان شاكيري وتاكومي مينامينو".

وواصل "لدينا العديد من اللاعبين الذين يمكنهم التسجيل، فلاعبي خط الوسط يمكنهم التسجيل أيضًا، ويمكن لمن يلعب في خط الدفاع التسجيل. إنها مسألة ترجمة الفرص التي نصنعها إلى أهداف".

وعن مواجهة يونايتد، أوضح "نحن سعداء بعض الشيء بأدائنا في بعض لحظات المباراة لكن علينا أن نفعل ما هو أفضل بكثير لنكون في صدارة الدوري".

وأكمل لاعب الوسط الإسباني "محبطون بسبب عدم تحويل الفرص إلى أهداف لأننا صنعنا الفرص التي جعلتنا أقرب للفوز".

ليفربول تعادل بلا أهداف مع نيوكاسل يونايتد، وخسر بهدف أمام ساوثامبتون، ثم انتهت القمة أمام يونايتد بنتيجة صفر-صفر.

وظل ليفربول مبتعدا بثلاث نقاط عن يونايتد متصدر الترتيب، لكنه تقهقر إلى المركز الرابع بسبب انتصارات مانشستر سيتي وليستر سيتي.

ورغم ذلك، يظل ليفربول أقوى هجوم في الموسم الحالي من الدوري، سجل 37 هدفا في 18 مباراة.

معظمها من نصيب النجم محمد صلاح، متصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 13 هدفا.

ويأمل ليفربول فك نحسه حين يستضيف بيرنلي يوم الخميس في الجولة 18 من الدوري.

ليفربول مانشستر يونايتد تياجو ألكانتارا
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