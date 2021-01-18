جوارديولا: قاتلنا كثيرا للصعود لمراكز القمة.. وعلينا الكفاح أكثر للبقاء هناك

الإثنين، 18 يناير 2021 - 13:56

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يشعر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالفخر بسبب الطريقة التي قاتل بها لاعبيه لتسلق المراكز بين أندية المقدمة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ودك سيتي شباك منافسه كريستال بالاس برباعية نظيفة ليرتقي إلى المركز الثاني في الجدول بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد المتصدر، بعدما قضى معظم الموسم خارج المراكز الستة الأولى بسبب لعب مباريات أقل من معظم فرق القمة.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد ناضلنا كثيرا لنكون هناك مثل العديد من الأندية وسيتعين علينا القتال كثيرا للبقاء هناك".

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وأضاف "إنه موسم غريب. يمكن للجميع التغلب على الجميع. أنا سعيد للاعبين. أداء جيد، فوز آخر وثلاث نقاط جديدة".

وتابع "نحن محظوظون ومحظوظون بشكل لا يصدق لأن نقود هذه النوعية من اللاعبين الذين يجعلون حياتك أسهل".

وواصل "في هذا النوع من المباريات خلال الموسمين الماضيين كافحنا للتغلب عليهم. اليوم أفهم الفارق. إنها نوعية اللاعبين بالخط الأمامي".

المدافع جون ستونز سجل هدفين في الفوز على كريستال بالاس، واستحق كلمات الإشادة من بيب، إذ قال "إذا كان هناك رجل واحد يستحق جائزة الأفضل فهو ستونز".

أتم المدرب الإسباني "إنه إنسان رائع، يجب أن يكون والديه فخورين به للغاية".

ستونز سجل الهدف الأول في الدقيقة 26، وأضاف إلكاي جوندوجان الهدف الثاني في الدقيقة 56، قبل أن يعود ستونز ويسجل الثالث في الدقيقة 68 بينما اختتم رحيم سترلينج أهداف المباراة في الدقيقة 88.

الفوز رفع رصيد الفريق السماوي للنقطة 35 من 17 مباراة ليحتل المركز الثاني، وتوقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة 23 من 19 مباراة ليحتل المركز الثالث عشر.

ويتفوق مانشستر سيتي على ليستر سيتي بفارق الأهداف في الصراع على المركز الثاني.

الانتصار هو الخامس على التوالي لمانشستر سيتي، إذ فاز على ساوثامبتون ونيوكاسل وتشيلسي وبرايتون قبل الفوز على كريستال بالاس.

ويستعد سيتي لملاقاة أستون فيلا في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى يوم الأربعاء.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي كريستال بالاس
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