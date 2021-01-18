بعد التعادل مع ليفربول في أنفيلد.. سولشاير: أشعر بخيبة أمل

يشعر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بخيبة أمل بعد تعادل فريقه مع غريمه ليفربول في ملعب أنفيلد بقمة الدوري الإنجليزي.

يونايتد حافظ على صدارة الدوري الإنجليزي حين تعادل مع ليفربول سلبيا وحرمه من الارتقاء للصدارة، بل وتقهقر الحمر للمركز الرابع بعد انتصارات ليستر سيتي ومانشستر سيتي.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يجب أن أكون صادقًا لأقول إنني أشعر بخيبة أمل بعض الشيء في الوقت الحالي، لكن ما زلت تعلم أنك تلعب ضد فريق رائع استحوذ على معظم فترات المباراة".

وأضاف "نعرف كم الإصابات التي تعرضوا لها مؤخرًا، اعتقدنا أننا سنأتي إلى أنفيلد للحصول على النتيجة المرجوة. لم نفعل ذلك، ولكن قد تكون نقطة مقبولة إذا فزنا في المباراة المقبلة".

ويحل يونايتد ضيفا على فولام في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء.

وشدد المدرب النرويجي "لا يهم حقًا ماهو مركزنا الآن، المهم أين سنكون في مايو. علينا الاستمرار ومواصلة العمل".

لعبة الكراسي المتحركة مستمرة #في_إنجلترا يونايتد في صدارة الترتيب💹 ليفربول يتأخر إلى المركز الرابع❌ pic.twitter.com/iBo5VvRK7S — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 17, 2021

وواصل "نشعر بأننا تطورنا وهذا شعور جيد لأننا نشعر بخيبة أمل للحصول على نقطة واحدة فقط من هذه المباراة".

وأتم "أعلم أنه يمكننا اللعب بشكل أفضل، وأننا لم نفرض أنفسنا على المباراة، خاصة في الشوط الأول، لكني أعتقد أننا تفوقنا قبل نهاية المباراة".