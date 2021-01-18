ذا أثليتك: تشيلسي يريد التعاقد مع هالاند في الصيف المقبل

ترغب إدارة تشيلسي في التعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند في الصيف المقبل.

ونشر "ذا أثليتك" تقريرا يفيد بأن تشيلسي لن ينتظر حتى موسم 2021-2022 لكي يتعاقد مع هالاند مقابل دفع الشرط الجزائي الموجود بعقده وسيتفاوض مع النادي الألماني لشراء المهاجم النرويجي.

ويرغب تشيلسي في التعاقد مع مهاجم من طراز فريد بحسب ما جاء في التقرير.

ويمتلك هالاند شرطا جزائيا بعقده مع بروسيا دورتموند مقابل 75 مليون يورو، يُفعل من موسم 2021-2022.

وانتقل هالاند لبروسيا دورتموند عام 2020 قادما من ريد بُل سالزبورج.

ولعب هالاند (20 عاما) 17 مباراة مع فريقه في الموسم الحالي سجل بها 19 هدفا.

وسجل هالاند 35 هدفا خلال 35 مباراة لعبها مع بروسيا دورتموند في كل المسابقات.