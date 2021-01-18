ذا أثليتك: تشيلسي يريد التعاقد مع هالاند في الصيف المقبل

الإثنين، 18 يناير 2021 - 12:49

كتب : محرر في الجول

إرلينج هالاند

ترغب إدارة تشيلسي في التعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند في الصيف المقبل.

ونشر "ذا أثليتك" تقريرا يفيد بأن تشيلسي لن ينتظر حتى موسم 2021-2022 لكي يتعاقد مع هالاند مقابل دفع الشرط الجزائي الموجود بعقده وسيتفاوض مع النادي الألماني لشراء المهاجم النرويجي.

ويرغب تشيلسي في التعاقد مع مهاجم من طراز فريد بحسب ما جاء في التقرير.

أخبار متعلقة
الانتصار الأول منذ 3 مباريات.. ماونت يُنقذ لامبارد ويقود تشيلسي للفوز على فولام بعد 10 سنوات في تشيلسي.. لوكاس بيازون يرحل أخيرا إلى براجا بيلد: 5 مدربين ضمن قائمة أبراموفيتش القصيرة لخلافة لامبارد في تشيلسي رومانو: لا يونايتد أو تشيلسي.. برايتون يقترب من ضم مويسيس كايسيدو

ويمتلك هالاند شرطا جزائيا بعقده مع بروسيا دورتموند مقابل 75 مليون يورو، يُفعل من موسم 2021-2022.

وانتقل هالاند لبروسيا دورتموند عام 2020 قادما من ريد بُل سالزبورج.

ولعب هالاند (20 عاما) 17 مباراة مع فريقه في الموسم الحالي سجل بها 19 هدفا.

وسجل هالاند 35 هدفا خلال 35 مباراة لعبها مع بروسيا دورتموند في كل المسابقات.

تشيلسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماركا: ميسي مُعرض للإيقاف 12 مباراة بعد الطرد ضد بلباو 3 دقيقة | الدوري الإسباني
عضو إدارة الزمالك يكشف كواليس مفاوضات سانت إيتيان.. وعرض العين لضم زيزو 25 دقيقة | الدوري المصري
تياجو: أثق في عودة الغزارة التهديفية لـ ليفربول قريبا 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب بلباو بعد الفوز بالسوبر الإسباني: الإشادة يجب أن تذهب للاعبين 59 دقيقة | الدوري الإسباني
استراحة في الدوري – سيراميكا كليوباترا (0) - (0) طلائع الجيش.. نهاية أكثر أشواط الدوري إثارة ساعة | الدوري المصري
جوارديولا: قاتلنا كثيرا للصعود لمراكز القمة.. وعلينا الكفاح أكثر للبقاء هناك ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - المحلة (0) - (1) المقاصة.. القائمة ينقذ أصحاب الأرض ساعة | الدوري المصري
الشيشيني: مصطفى محمد لا يمكن تعويضه وعاشور جوكر.. والمنافسة بين الأهلي والزمالك ستكون شرسة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 2 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء 3 سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية 4 انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020
قد ينال إعجابك