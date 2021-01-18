طولان: إنبي قد يبيع أسامة جلال بسبب الظروف الاقتصادية

كشف حلمي طولان المدير الفني لإنبي عن احتمالية بيع أسامة جلال مدافع الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بسبب الأوضاع الاقتصادية للنادي.

وقال حلمي طولان عبر قناة "أون تايم سبورتس": "في الموسم الماضي كان محمد شريف مميزا في مركز رأس الحربة، فهو لديه مواصفات غير موجودة في أي مهاجم مصري".

وأضاف "إنه مهاجم غير تقليدي، يمتاز بالسرعة وهداف بالفطرة وليس محطة، ويختصر الزمن في الوصول إلى مرمى المنافسين".

وأشار المدير الفني لإنبي "بلا شك يستحق محمد شريف أن يكون أساسيا بصفوف الأهلي، ولكن لكل مدرب فكره ولابد من احترامه، وأعتقد أنه سيكون لديه شأن كبير مع الأهلي".

وانتقل حلمي طولان للحديث عن المدافع الشاب أسامة جلال، قائلا "نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها النادي، لابد أن يباع (أسامة) بمبلغ جيد، لا مشكلة في بيعه على المستوى الفني، ومراعاة لمصلحة اللاعب، لا نقف في طريق أحد".

وعلم FilGoal.com أن أسامة جلال يقترب من الانتقال لنادي الزمالك (طالع التفاصيل)

أما بشأن اللاعب كريم فؤاد، أوضح المدير الفني لإنبي "يحق لنا شراءه بعد انتهاء استعارته، وبصدد تنفيذ هذا البند فهو لاعب تحت السن وواعد وجيد جدا، وقدم أداء أكثر من رائع في الموسم الماضي، ويجيد في أكثر من مركز مثل الظهيرين، وهذا الموسم أدفع به في مركز الجناح".

ويلعب كريم فؤاد لإنبي معارا من نادي النجوم.

ويحتل إنبي المركز الخامس في الدوري بعدما جمع 10 نقاط من 6 مباريات.