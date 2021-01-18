كلوب: لست قلقا من عدم التسجيل.. ولا أهتم بمركزنا الحالي

لا يشعر يورجن كلوب مدرب ليفربول بالقلق لغياب فريقه عن التسجيل في المباريات الأخيرة، كما أنه لا يهتم بمركز الفريق حاليا.

ليفربول تقهقهر للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي بعدما فشل في الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد واكتفى بالتعادل السلبي في قمة الجولة 17.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا داعي للقلق بشأن عدم التسجيل في 3 مباريات متتالية بالدوري، ولكن من الواضح أنه أمر نعمل عليه".

وأضاف "لا نتجاهل الحقيقة لكن نأمل فقط أن تتحسن الأمور مرة أخرى. لقد فعلنا ذلك ولكن لتسجيل الأهداف عليك المحاولة للتسجيل والاستعداد للفشل والقيام بذلك مرة أخرى حتى تنجح".

وتابع "أعلم أننا سنواجه بيرنلي يوم الخميس وهم ليسوا مشهورين باستقبال الكثير من الأهداف. ثم بعد أيام قليلة نلعب مرة أخرى ضد يونايتد ومن الواضح أنهم يدافعون بكل ما لديهم من قوة".

وشدد الألماني "لاعبو ليفربول يحاولون التسجيل دائما، وهذا ما يهمني، سأساعد قدر المستطاع حتى نغير ذلك الوضع في أسرع وقت ممكن".

وعن الصراع على المراكز الأربعة الأولى هذا الموسم، أوضح كلوب "لا يهم أين نحن في الوقت الحالي، من المهم أن يكون لدينا الكثير من النقاط، تحدثنا عن القتال من أجل التأهل لدوري الأبطال، لذا فهذا هو الشيء الأكثر أهمية ولهذا تحتاج إلى النقاط".

وأكمل "نحن في وسط مجموعة من الفرق التي تقاتل من أجل هذه المراكز وهذا ما يتعين علينا القيام به".

لعبة الكراسي المتحركة مستمرة #في_إنجلترا يونايتد في صدارة الترتيب💹 ليفربول يتأخر إلى المركز الرابع❌ pic.twitter.com/iBo5VvRK7S — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 17, 2021

وأتم مدرب بروسيا دورتموند السابق "نحن نقاتل من أجل كل شيء ورأيت ذلك في مباراة يونايتد مرة أخرى، هذا كل ما احتاجه".