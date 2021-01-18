كلوب: لست قلقا من عدم التسجيل.. ولا أهتم بمركزنا الحالي

الإثنين، 18 يناير 2021 - 12:16

كتب : FilGoal

أرنولد وفان بيساكا - ليفربول أمام مانشستر يونايتد

لا يشعر يورجن كلوب مدرب ليفربول بالقلق لغياب فريقه عن التسجيل في المباريات الأخيرة، كما أنه لا يهتم بمركز الفريق حاليا.

ليفربول تقهقهر للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي بعدما فشل في الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد واكتفى بالتعادل السلبي في قمة الجولة 17.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا داعي للقلق بشأن عدم التسجيل في 3 مباريات متتالية بالدوري، ولكن من الواضح أنه أمر نعمل عليه".

أخبار متعلقة
تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية جوارديولا.. المفكر الذي لا يهجر فلسفته مهما حدث مواعيد مباريات الإثنين 18 يناير 2021.. مصر تتحدى السويد والإسماعيلي ضد المقاولون عقم تهديفي لـ ليفربول لم يحدث منذ 2005

وأضاف "لا نتجاهل الحقيقة لكن نأمل فقط أن تتحسن الأمور مرة أخرى. لقد فعلنا ذلك ولكن لتسجيل الأهداف عليك المحاولة للتسجيل والاستعداد للفشل والقيام بذلك مرة أخرى حتى تنجح".

وتابع "أعلم أننا سنواجه بيرنلي يوم الخميس وهم ليسوا مشهورين باستقبال الكثير من الأهداف. ثم بعد أيام قليلة نلعب مرة أخرى ضد يونايتد ومن الواضح أنهم يدافعون بكل ما لديهم من قوة".

وشدد الألماني "لاعبو ليفربول يحاولون التسجيل دائما، وهذا ما يهمني، سأساعد قدر المستطاع حتى نغير ذلك الوضع في أسرع وقت ممكن".

وعن الصراع على المراكز الأربعة الأولى هذا الموسم، أوضح كلوب "لا يهم أين نحن في الوقت الحالي، من المهم أن يكون لدينا الكثير من النقاط، تحدثنا عن القتال من أجل التأهل لدوري الأبطال، لذا فهذا هو الشيء الأكثر أهمية ولهذا تحتاج إلى النقاط".

وأكمل "نحن في وسط مجموعة من الفرق التي تقاتل من أجل هذه المراكز وهذا ما يتعين علينا القيام به".

وأتم مدرب بروسيا دورتموند السابق "نحن نقاتل من أجل كل شيء ورأيت ذلك في مباراة يونايتد مرة أخرى، هذا كل ما احتاجه".

ليفربول مانشستر يونايتد يورجن كلوب
نرشح لكم
أخر الأخبار
ريان: لم أشعر بغربة في سيراميكا كليوباترا.. الكل يدعمني 5 دقيقة | الدوري المصري
إيهاب جلال: الإسماعيلي؟ طريقة إدارة الأمور هناك تقلقني.. ولن أترك المقاصة 13 دقيقة | الدوري المصري
لاستمرار الهيمنة في المواجهات المباشرة.. المقاصة ينتصر على المحلة 22 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) المقاولون 28 دقيقة | الدوري المصري
أكثر مباريات الدوري إثارة.. سيراميكا كليوباترا يفوز على طلائع الجيش بهدف ريان في الـ90+ 37 دقيقة | الدوري المصري
قائد ليفربول للاعبيه: على الجميع المساعدة في تسجيل الأهداف 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أتليتكو مدريد يوضح لـ في الجول حقيقة تعيين توريس في فريق "ب" ومنصبه داخل النادي ساعة | الدوري الإسباني
قائمة الزمالك - عودة مصطفى محمد وساسي وغياب محمود علاء ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 2 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء 3 سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية 4 انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020
قد ينال إعجابك