مران الأهلي - محاضرة لـ موسيماني.. وأجايي يشارك في التدريبات الجماعية

عقد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي محاضرة للاعبين قبل انطلاق مران الإثنين تحدث فيها عن أهمية المرحلة المقبلة للفريق.

وشارك النيجيري جونيور أجايي في التدريبات الجماعية لأول مرة بعد تعافيه من إصابة تعرض لها في الكاحل في نوفمبر الماضي.

وعقد موسيماني جلسة خاصة مع أجايي للاطمئنان عليه بعد غيابه فترة طويلة عن المباريات.

ويستعد الأهلي لاستضافة المقاولون العرب يوم الخميس في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي، حامل لقب الدوري، بلا أهداف أمام البنك الأهلي يوم الأحد في الجولة الثامنة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد 5 انتصارات وتعادلين.