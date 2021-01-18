تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 18 يناير 2021 - 11:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحاول المرور بالكرة أمام مانشستر يونايتد

لم ينجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في قمة الجولة 18 من المسابقة التي انتهت بالتعادل السلبي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام يونايتد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.7 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان الحارس أليسون بيكر، فوصل متوسط تقييمه لـ8.1 درجة من عشرة.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم عند 13 هدفا، يحتل بهم صدارة جدول هدافي المسابقة.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، تقهقهر للمركز الرابع بفارق 3 نقاط عن يونايتد المتصدر.

ويستعد ليفربول لملاقاة بيرنلي في الدوري يوم الخميس.

محمد صلاح ليفربول مانشستر يونايتد
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