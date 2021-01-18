غادر سجن أرسنال.. أوزيل يصل تركيا للانضمام إلى فنربخشة

الإثنين، 18 يناير 2021 - 01:26

كتب : FilGoal

ميسوت أوزيل - فنربخشة

أعلن نادي فنربخشة التركي عن وصول ميسوت أوزيل إلى إسطنبول للانضمام إلى صفوف الفريق قادما من أرسنال الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي لـ فنربخشة صورة لـ أوزيل رافعا وشاح فنربخشة في مدينة إسطنبول التركية.

ومن المنتظَر أن يوقّع أوزيل على عقود انضمامه رسميا إلى فنربخشة في صباح الإثنين وفقا لـ فابريسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي إيطاليا".

وأفاد ديفيد أورنستين صحفي موقع "ذا أثليتك" أن أوزيل توصّل لاتفاق لإنهاء عقده مع أرسنال بالتراضي قبل 6 أشهر على نهايته.

وأكد أوزيل إتمام الصفقة في تصريحات تليفونية عبر محطة NTV التركية: "أنا مشجع لـ فنربخشة، ولهذا أنا سعيد جدا للقدوم إلى تركيا لأكون مع فنربخشة".

وتابع: "لم ألعب مباريات منذ مدة، لكن لائق بدنيا، لا أعاني من مشاكل".

وأتم: "أنا سعيد للغاية ومتحمس، الله أعطاني فرصة ارتداء قميص فنربخشة، وسأرتديه بكثير من الفخر وأقدّم كل شيء للفريق".

كما قام أوزيل بتغيير صورة حسابه على تويتر للإعلان بشكل مباشر عن انتقاله إلى النادي الأصغر والأزرق.

ولم يشارك أوزيل في أي دقيقة مع أرسنال بالموسم الحالي تحت قيادة ميكيل أرتيتا بعد عدم قيده في قائمة الفريق.

أوزيل (32 عاما) انضم إلى أرسنال عام 2013 قادما من ريال مدريد مقابل 47 مليون يورو.

وخاض أوزيل 254 مباراة مع أرسنال، سجل خلالها 44 هدفا وصنع 77، وتوج معه بكأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات، وبالدرع الخيرية مرة، كما وصل معه إلى نهائي الدوري الأوروبي 2019.

وولد أوزيل في مدينة جيلسنكرشن الألمانية لأسرة تركية مهاجرة، ورغم ذلك فإنه يتحدث التركية بطلاقة، ومتزوج من العارضة التركية أميني جولشي منذ 2019.

أوزيل فنربخشة
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