الانتصارات مستمرة.. أهداف ستونز تنصر مانشستر سيتي على كريستال بالاس

فاز مانشستر سيتي على كريستال بالاس برباعية دون مقابل على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة 19 للدوري الإنجليزي.

جون ستونز مدافع الفريق كان له نصيب الأسد من الأهداف، إذ سجل الهدف الأول في الدقيقة 26، وأضاف إلكاي جوندوجان الهدف الثاني في الدقيقة 56، قبل أن يعود ستونز ويسجل الثالث في الدقيقة 68 بينما اختتم رحيم سترلينج أهداف المباراة في الدقيقة 88.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 35 من 17 مباراة ليحتل المركز الثاني، وتوقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة 23 من 19 مباراة ليحتل المركز الثالث عشر.

ويتفوق مانشستر سيتي على ليستر سيتي بفارق الأهداف في الصراع على المركز الثاني.

الانتصار هو الخامس على التوالي لمانشستر سيتي، إذ فاز على ساوثامبتون ونيوكاسل وتشيلسي وبرايتون قبل الفوز على كريستال بالاس.

وصف المباراة

بدأ مانشستر سيتي المباراة بقوة وكاد جوندوجان أن يسجل أولى أهداف المباراة في الدقيقة 12 من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها دفاع كريستال بالاس.

وسدد كيفن دي بروين من على حدود منطقة الجزاء أيضا لكن تسديدته ذهبت لركلة ركنية.

بعدها صنع دي بروين الهدف الأول لستونز بعدما أرسل له عرضية بوجه القدم الخارجي حولها المدافع الإنجليزي بنجاح في المرمى.

وحاول سيتي تعزيز النتيجة حتى انتهى الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل جوندوجان الهدف الثاني لمانشستر سيتي من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس فيسنتي جوايتا.

وعاد ستونز وسجل الهدف الثالث للفريق والثاني له بعدما تابع رأسية روبن دياش في المرمى بنجاح.

واختتم سترلينج أهداف اللقاء بعدما سدد ركلة حرة مباشرة بدقة ذهبت أعلى يسار مرمى كريستال بالاس.

ويلعب مانشستر سيتي ضد وست بروميتش ألبيون بينما يواجه كريستال بالاس نظيره وست هام.