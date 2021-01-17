تشكيل برشلونة – ميسي أساسي في نهائي السوبر أمام أتليتك بلباو

عاد ليونيل ميسي لتشكيل برشلونة الأساسي في مواجهة أتليتك بلباو بنهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.

ودفع رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة بنجمه ميسي منذ البداية بعد أن غاب عن مواجهة نصف النهائي أمام ريال سوسيداد للإصابة، فيما أبقى الدنماركي مارتن برايثوايت على مقاعد البدلاء.

كما عاد الأمريكي سيرجينيو ديست إلى التشكيل الأساسي على حساب أوسكار مينجيزا.

وخرج من قائمة برشلونة الثلاثي الشاب: كونراد دي لا فوينتي، وماتيوش فيرنانديش، وإلايش موتيبا.

في المقابل، واصل مارسيلينو جارسيا تورال الاعتماد على طريقته المفضلة 4-4-2 التي تغلب بها على ريال مدريد في وجود الثنائي الخطير راؤول جارسيا وإينياكي ويليامز في الهجوم.

لكنه أجرى تعديلا على عمق الدفاع وأشرك جيراي ألفاريز بدلا من أوناي نونييز.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: سيرجينيو ديست – رونالد أراوخو – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبيلي

دكة البدلاء: نيتو - إينياكي بينيا – أوسكار مينجيزا – صامويل أومتيتي - جونيور فيربو – ميراليم بيانيتش – ريكي بويج – فرانسيسكو ترينكاو – مارتن برايثوايت

تشكيل أتليتك بلباو:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: أندر كابا – جيراي ألفاريس – إنييجو مارتينيز – ميكيل بالينزياجا

الوسط: أوسكار دي ماركوس – داني جارسيا – أوناي فينسيدور – إيكر مونيايين

الهجوم: راؤول جارسيا – إينياكي ويليامز

دكة البدلاء: جوكين إزكييتا – جون مورسيّو – أوناي نونييز – ميكيل فيسجا – إيباي جوميز – أليكس بيرينجر – إنييجو لوكي – أويان سانسيت – أسيير فياليبري