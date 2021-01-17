أشعة لـ وليد سليمان لتحديد موقفه

الأحد، 17 يناير 2021 - 21:08

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - البنك الأهلي - وليد سليمان

يخضع وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي إلى أشعة لتحديد موقفه بعد خروجه مصابا أمام البنك الأهلي.

وليد سليمان غادر مباراة فريقه أمام البنك الأهلي مصابا في الشوط الأول، وشارك والتر بواليا بدلا منه.

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول في تصريحات للصحفيين: "وليد سليمان سيجري أشعة سونار غدًا الاثنين، للاطمئنان على سلامته بعد شكواه من آلام في العضلة خلال مباراة البنك الأهلى".

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وأضاف "فضلنا استبداله حرصًا على سلامته، وحتى لا تتفاقم الإصابة".

أبو عبلة أتم "اتخذنا الإجراءات التحفظية بالعلاج المبدئي بالثلج، وحالة اللاعب مطمئنة، وعقب إجراء الأشعة سيتم تقييم موقفه".

كان الأهلي قد تعادل مع البنك الأهلي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

في الدوري الأهلي البنك الأهلي وليد سليمان
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