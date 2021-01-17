أشعة لـ وليد سليمان لتحديد موقفه
الأحد، 17 يناير 2021 - 21:08
كتب : حسام نور الدين
يخضع وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي إلى أشعة لتحديد موقفه بعد خروجه مصابا أمام البنك الأهلي.
وليد سليمان غادر مباراة فريقه أمام البنك الأهلي مصابا في الشوط الأول، وشارك والتر بواليا بدلا منه.
وقال أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول في تصريحات للصحفيين: "وليد سليمان سيجري أشعة سونار غدًا الاثنين، للاطمئنان على سلامته بعد شكواه من آلام في العضلة خلال مباراة البنك الأهلى".
وأضاف "فضلنا استبداله حرصًا على سلامته، وحتى لا تتفاقم الإصابة".
أبو عبلة أتم "اتخذنا الإجراءات التحفظية بالعلاج المبدئي بالثلج، وحالة اللاعب مطمئنة، وعقب إجراء الأشعة سيتم تقييم موقفه".
كان الأهلي قد تعادل مع البنك الأهلي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.