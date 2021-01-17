مباراة بلا هدف.. ليفربول ويونايتد يتعادلان سلبيا

في مباراة بلا هدف واحد من الفريقين، تعادل ليفربول ومانشستر يونايتد سلبيا.

تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد بلا أهداف على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

التعادل أبقى لـ مانشستر يونايتد صدارته برصيد 37 نقطة من 18 مباراة، فيما ارتفع رصيد ليفربول إلى 34 نقطة متراجعا للمركز الثاني بنفس العدد من المباريات.

التشكيل

محمد صلاح بدأ كأساسي في تشكيل ليفربول، فيما لعب هندرسون بجانب فابينيو في الدفاع.

في الجهة الأخرى، بدأ مارسيال كمهاجم أساسي، وتواجد كافاني على مقاعد البدلاء.

📋تشكيل ليفربول – صلاح يقود الفريق ضد مانشستر يونايتد وظهور تياجو وشاكيري pic.twitter.com/WkYUYKSE8j — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 17, 2021

المباراة كانت هادئة طوال أوقات الشوط الأول. ماركوس راشفورد أرسل عرضية أولى في الدقيقة السابعة، أبعدها الدفاع.

وكانت أولى فرص ليفربول في الدقيقة الـ15 بتصويبة من روبيرتسون فوق المرمى.

فيرمينو سدد كذلك في الدقيقة الـ17 بعيدة عن القائم.

وظهر محمد صلاح لأول مرة في الدقيقة الـ21 بتصويبة على الطائر فوق المرمى بقليل.

برونو فيرنانديش سدد مخالفة في الدقيقة الـ33 لكن بجانب القائم بقليل.

ثم انطلق محمد صلاح بالكرة في الدقيقة الـ34 ومرر الكرة إلى فيرمينو الذي سدد في يد دي خيا.

الشوط الثاني

ليفربول بدأ الشوط الثاني أكثر قوة. اللاعبون ضغطوا بغية تحقيق الهدف الأول.

ساديو ماني مر بمهارة في الدقيقة الـ50 وأرسل عرضية غير متقنة أخرجها الدفاع.

هنا تدخل أولي جونر سولشاير. فشارك إيديسون كافاني بدلا من أنتوني مارسيال في الدقيقة الـ59.

وأهدر محمد صلاح أخطر فرص اللقاء القليلة من الأساس في الدقيقة الـ61. فيرمينو مرر كرة لـ صلاح داخل منطقة الجزاء، وصلاح سدد بيسراه بجانب القائم بقليل.

المباراة تبدأ في ربع ساعة

البداية الحقيقية للخطورة كانت في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء.

لوك شو أرسل عرضية رائعة في الدقيقة الـ75، قابلها برونو فيرنانديش بتصويبة على الطائر، لكن أليسون تصدى لها بقدمه بشكل رائع.

كلوب أجرى أولى تبديلاته هنا بدخول كورتيز جونز بدلا من شيردان شاكيري.

وفي الدقيقة الـ76 سدد تياجو ألكانتارا كرة رائعة، وجدت تصد أروع من دي خيا.

ماركوش راشفورد قاد مرتدة غاية في الخطورة بالدقيقة الـ81 لكن الكرة طالت منه حتى قطعها الدفاع ومنع الأول.

وفي الدقيقة الـ83 عاد أليسون للتألق مجددا بعد تمريرة من فان بيساكا إلى بوجبا الذي سدد قوية جدا من داخل الست ياردات، لكن أليسون أيضا تصدى لها ببراعة.

ثاني تبديلات ليفربول كانت في الدقيقة الـ85 بدخول ديفوك أوريجي بدلا من روبيرتو فيرمينو.

سولشايرد دفع لـ ماسون جرينوود بدلا من برونو فيرنانديش في الدقيقة الـ88، في المقابل شارك جيمس ميلنر بدلا من جورجينو فينالدوم.

وانتهت باقي دقائق المباراة دون خطورة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

التعادل أبقى لـ مانشستر يونايتد صدارته برصيد 37 نقطة من 18 مباراة، فيما ارتفع رصيد ليفربول إلى 34 نقطة متراجعا للمركز الثاني بنفس العدد من المباريات.