مؤتمر يوسف: اللعب بطريقة دفاعية؟ كل فريق يدرس أوراقه ويلعب لإيقاف خطورة خصمه

الأحد، 17 يناير 2021 - 20:19

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - البنك الأهلي - محمد يوسف

يرى محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلي أن فريقه نجح في إيقاف خطورة الأهلي خلال مباراة الفريقين.

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي سلبيا في الجولة الثامنة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال محمد يوسف في المؤتمر الصحفي: "نلعب ضد بطل إفريقيا وأنا أحد أبنائه وأعرف جيدا نقاط قوة الفريق وعملنا على إيقاف خطورة الأهلي الهجومية".

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وأضاف "غيرت طريقة اللعب ولعبت بـ5 مدافعين لغلق الأطراف أمام الأهلي وصنع كثافة في الملعب".

وتابع "الحصول على نقطة أمام الأهلي في هذه الظروف أمر جيد للغاية".

وواصل "تفاجأت لأن الأهلي لم يغير طريقة لعبه للتغلب على تنظيم فريقنا وتوقعت أن يلعب محمد شريف أو والتر بواليا من بداية المباراة".

وتابع "الأهلي في الشوط الأول لم يكن في أفضل حالاته وحضرنا جيدا لهذه المواجهة خاصة أن الأهلي ينشط أكثر في الشوط الثاني لذلك كانت تغييرات فريقنا متأخرة".

وأوضح "كذلك نجحنا في حرمان علي معلول من المساحات التي يجيد اللعب بها".

وأتم تصريحاته بالحديث عن انتقاد طريقة لعبه قائلا: "كل فريق يدرس أوراقه وخصمه جيدا ويجب أن يعرف قدرات لاعبيه وقدرات المنافس لوضع الطريقة الأنسب للمواجهة".

الأهلي البنك الأهلي محمد يوسف
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