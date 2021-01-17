التعثر الثاني للأحمر.. البنك الأهلي يُجبر الأهلي على التعادل

نجح البنك الأهلي في فرض التعادل السلبي على الأهلي، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري، والتي أقيمت بملعب المكس في الإسكندرية.

ويعد هذا التعادل هو الثاني للأهلي هذا الموسم بعدما تعادل سابقا أمام وادي دجلة.

التعادل رفع رصيد البنك الأهلي إلى النقطة 8 في المركز التاسع.

ووصل الأهلي للنقطة رقم 17 في الصدارة، في انتظار مباراة الزمالك ضد الجونة.

وصف المباراة

سيطر الأهلي على مجريات اللعب من البداية وظهرت الخطورة الحمراء مبكرا في الدقيقة 6 بعدما وصلت الكرة إلى وليد سليمان داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة لكن الحارس محمود الزنفلي تصدى للكرة.

وسدد حمدي فتحي بقوة من بعيد ومرت الكرة أعلى العارضة بقليل.

وواصل الأهلي ضغطه على دفاع البنك الأهلي ومرة أخرى سدد وليد سليمان بالقدم اليمنى لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

ومن ركلة ركنية نفذها علي معلول لعب بدر بانون رأسية خطيرة مرت جوار القائم الأيسر لمحمود الزنفلي.

ومرة أخرى لجأ لاعبو الأهلي إلى التسديد من خارج منطقة الجزاء وسدد أفشة بقوة لكن الكرة مرت جوار القائم.

وغادر وليد سليمان الملعب مصابا في الدقيقة 28 وشارك بدلا منه المهاجم الكونغولي والتر بواليا.

واستمرت محاولات الأهلي في الشوط الثاني ونجح أيمن أشرف في تسجيل هدف في الدقيقة 59، لكن الحكم عاد لمشاهدة الإعادة في الفيديو وقرر إلغاء الهدف واحتساب خطأ على مدافع الأهلي.

ودفع موسيماني بالمهاجم محمد شريف بدلا من محمد هاني، ليعود حسين الشحات لمركز الظهير الأيمن.

وسدد أليو ديانج كرة قوية مرت جوار القائم في الدقيقة 67.

ثم دفع موسيماني بالثنائي طاهر محمد وعمرو السولية بدلا من كهربا وأليو ديانج.

ومن ركلة ركنية نفذها علي معلول وصلت الكرة إلى بواليا الذي لعب ضربة رأسية لكن الكرة ذهبت بعيدا في الدقيقة 86.

ورغم محاولات الأهلي في الدقائق الأخيرة والضغط بقوة على البنك الأهلي، إلا أن الفريق الصاعد حديثا للدوري نجح في إنهاء المواجهة بالتعادل السلبي.