مؤتمر موسيماني: لا أشعر بالقلق على الفريق.. ولم يكن يومنا أمام البنك الأهلي

الأحد، 17 يناير 2021 - 20:05

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - البنك الأهلي - بيتسو موسيماني

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن فريقه لم يكن في يومه أمام البنك الأهلي في المباراة التي انتهت بالتعادل بين الفريقين.

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي سلبيا في الجولة الثامنة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي: "قدمنا كل ما في استطاعتنا والشناوي لم يتصدى لأي كرة ولم يكن هناك أي خطورة على مرمى فريقنا".

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وأضاف "هاجمنا مبكرا في محاولة لتسجيل الأهداف لكن لم يحالفنا الحظ في الفرص واليوم لم يكن يومنا".

وأكمل "المباراة بالكامل كانت في منتصف ملعب المنافس الذي نجح في الخروج بشباك نظيفة".

وعن التحكيم قال: "أنا كمدرب أحترم التحكيم ولكن الحكم وقت الهدف كان متمركزا بشكل مميز ومن المفترض أنه شاهد اللعبة بكل وضوح لكنه عاد للفيديو وألغى الهدف".

واستمر في تصريحاته "من الممكن أن تكون قرارات التحكيم في صالحنا في المباريات المقبلة، ولا أريد الحديث كثيرا عن الفيديو".

وشدد "تسيدنا المباراة ولكن هذا لم يكن كافيا لنسجل، العرضيات لم تكن متقنة بالقدر الكافي ولم ترتفع عن الأرض بشكل جيد وهذا بسبب التسرع الناتج عن الضغط على اللاعبين".

وأوضح "إجمالا لم يكن يومنا وأهدرنا الكثير من الفرص عن طريق بدر بانون وبواليا وديانج وحمدي فتحي ولا يجب أن نلقي باللوم فقط على التحكيم، ولذلك أحيي فريق البنك الأهلي واحترم طريقة لعبهم".

وعن مشاركة وليد سليمان في قلب الهجوم قال: "دفعت بـ وليد سليمان في الهجوم لأنه سجل في المباريات السابقة وكان يستحق ال حصول على فرصة لكنه للأسف تعرض للإصابة وغادر الملعب، وسألته قبل المباراة أكد لي أنه سليم".

وتحدث عن والتر بواليا قائلا: "ربما يمر ببعض الضغوط وهذه هي كرة القدم، هو حاول التسجيل كثيرا لكنه لم يوقف للأسف".

وأتم تصريحاته "لا أشعر بالقلق على الفريق طالما نخلق الكثير من الفرص، نشعر بالقلق فقط عندما لا نصل إلى المرمى".

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