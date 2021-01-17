عبد الحفيظ: سؤال بسيط للجنة الحكام؟ كم حكم دولي أدار مباريات الأهلي في 7 جولات من الدوري

تعجب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي من اختيار الحكام لإدارة مباريات فريقه في الدوري المصري.

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي سلبيا في الجولة الثامنة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ عقب المباراة لقناة الأهلي: "أريد أن أسال وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، كم حكم دولي تولى إدارة مباريات الأهلي في الدوري".

وأضاف "أنا النادي الأهلي بطل الدوري 42 مرة وبطل إفريقيا والأكبر شعبية في الوطن العربي وإفريقيا وشعبية النادي وصلت العالمية، لكني أريد معرفة لماذا لا يدير مباريات الفريق حكاما أصحاب الشارة الدولية".

وأكمل "من أصل 7 مباريات في الدوري للأهلي جاء لنا حكمين دوليين فقط".

وواصل "الهدف الذي لم يحتسب لأيمن أشرف، في اللعبة ذاتها مدافع البنك الأهلي لم يحاول القفز للوصول إلى الكرة".

وأردف "وهي لعبة مشابهة لهدف الزمالك في الرجاء في المغرب الذي سجله أشرف بنشرقي وهو هدف صحيح مليون 100%".

وأشار "الموسم الماضي في نفس الملعب الزمالك فاز على حرس الحدود وكان هناك لعبة مماثلة للونش والفيديو أقر بصحة الهدف ولم يحتسب خطأ على الونش".

واستمر في تصريحاته "ياسر عبد الرؤوف محلل التحكيم في قناة الزمالك سيقول إن هدف الأهلي في البنك الأهلي صحيحا".

وأتم تصريحاته "شاهدت مباراة الزرقا والترسانة في الدرجة الثانية وكان الحكم جهاد جريشة، ومباراة للبلدية أدارها محمود عاشور وأخرى للإعلاميين أدارها محمود البنا، أين هؤلاء الحكام الدوليين من مباريات الأهلي".