انتهت في إنجلترا - ليفربول (0)-(0) مانشستر يونايتد.. نهاية المباراة

الأحد، 17 يناير 2021 - 18:26

كتب : FilGoal

شاكيري مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة
تشكيل مانشستر يونايتد – ليندلوف أساسي.. ومارسيال يقود الهجوم أمام ليفربول تشكيل ليفربول – صلاح يقود الهجوم ضد مانشستر يونايتد.. وظهور تياجو وشاكيري بوجبا: مواجهة ليفربول مثل المعركة قائد ليفربول: راشفورد يستحق كل الإشادة

نهاية المباراة

ق. 88 دخول جيمس ميلنر بدلا من فينالدوم.

ق. 84 أوريجي يشارك بدلا من فيرمينو.

ق. 77 تصويبة قوية جدا من تياجو ألكانتارا، ودي خيا يتصدى لها ببراعة.

ق. 76 كورتيز جونز يشارك بدلا من شاكيري.

ق. 75 عرضية أرضية من لوك شو ومتابعة من بورنو فيرنانديش وأليسون يتألق ويتصدى لها ببراعة.

ق. 61 فيرمينو يمرر إلى صلاح الذي يراوغ ويسدد بجانب القائم.

ق. 59 كافاني يشارك بدلا من مارسيال.

ق. 50 ماني يمر ويرسل عرضية يبعدها الدفاع.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 34 انطلاقة قوية من محمد صلاح ويدخل منطقة الجزاء والكرة تصل إلى فيرمينو الذي يسدد في يد الحارس.

ق. 33 مخالفة ينفذها برونو فيرنانديش بجانب القائم بقليل.

ق. 21 تصويبة على الطائر من محمد صلاح لكن فوق المرمى بقليل.

ثلث ساعة مرت من اللقاء

بداية المباراة

في إنجلترا ليفربول مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في إيطاليا - إنتر ميلان (0)-(0) يوفنتوس.. بداية المباراة 7 دقيقة | الدوري الإيطالي
الشرقية للدخان يعلن عبر في الجول استعارته لناشئ الزمالك 8 دقيقة | الدوري المصري
مباشر السوبر الإسباني - برشلونة ضد أتليتك بلباو 9 دقيقة | أوروبا
كرواتيا تكسر صمود أنجولا وتعبر إلى الدور الرئيسي 13 دقيقة | مصر 2021
خبر في الجول – جهاز الزمالك يرفض إعارة أحمد عيد لـ الإسماعيلي 30 دقيقة | ميركاتو
تشكيل برشلونة – ميسي أساسي في نهائي السوبر أمام أتليتك بلباو 33 دقيقة | أوروبا
أشعة لـ وليد سليمان لتحديد موقفه 42 دقيقة | الدوري المصري
أمام دموع حارس البحرين.. الأرجنتين تكرّم مارادونا وتعبر إلى الدور الرئيسي 48 دقيقة | مصر 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 2 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء 3 سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية 4 انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020
قد ينال إعجابك