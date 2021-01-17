انتهت في إنجلترا - ليفربول (0)-(0) مانشستر يونايتد.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق. 88 دخول جيمس ميلنر بدلا من فينالدوم.

ق. 84 أوريجي يشارك بدلا من فيرمينو.

ق. 77 تصويبة قوية جدا من تياجو ألكانتارا، ودي خيا يتصدى لها ببراعة.

ق. 76 كورتيز جونز يشارك بدلا من شاكيري.

ق. 75 عرضية أرضية من لوك شو ومتابعة من بورنو فيرنانديش وأليسون يتألق ويتصدى لها ببراعة.

ق. 61 فيرمينو يمرر إلى صلاح الذي يراوغ ويسدد بجانب القائم.

ق. 59 كافاني يشارك بدلا من مارسيال.

ق. 50 ماني يمر ويرسل عرضية يبعدها الدفاع.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 34 انطلاقة قوية من محمد صلاح ويدخل منطقة الجزاء والكرة تصل إلى فيرمينو الذي يسدد في يد الحارس.

ق. 33 مخالفة ينفذها برونو فيرنانديش بجانب القائم بقليل.

ق. 21 تصويبة على الطائر من محمد صلاح لكن فوق المرمى بقليل.

ثلث ساعة مرت من اللقاء

بداية المباراة