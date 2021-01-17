تشكيل مانشستر يونايتد – ليندلوف أساسي.. ومارسيال يقود الهجوم أمام ليفربول

الأحد، 17 يناير 2021 - 17:35

كتب : FilGoal

كافاني - برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

يبدأ إيديسون كافاني من على مقاعد البدلاء أمام ليفربول، فيما يقود مارسيال الهجوم.

مانشستر يونايتد يحل ضيفا على ليفربول بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد شهد تواجد كافاني كاحتياطي، فيما يلعب مارسيال في الهجوم، ويلعب برونو فيرنانديش كصانع ألعاب.

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ويتواجد فريد جانب سكوت ماكتوميناي في وسط الملعب، فيما يلعب ليندلوف كأساسي في الدفاع.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حارس: دفيد دي خيا.

الدفاع: لوك شو – هاري ماجواير – نيلسون ليندلوف – أرون فان بيساكا.

الوسط: فريد – سكوت ماكتوميناي.

أمامهما: بول بوجبا - برونو فيرنانديش – ماركوس راشفورد.

الهجوم: أنتوني مارسيال.

من جهة أخرى، يتواجد إيريك بايلي وجرينوود على مقاعد البدلاء.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: دين هيندرسون.

الدفاع: إيريك بايلي - أليكس تيليش - أكسيل توانزيبي.

الوسط: خوان ماتا - نيمانيا ماتيتش - دوني فان دي بيك.

الهجوم: إيديسون كافاني - ماسون جرينوود.

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