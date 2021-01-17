تشكيل ليفربول – صلاح يقود الهجوم ضد مانشستر يونايتد.. وظهور تياجو وشاكيري

الأحد، 17 يناير 2021 - 17:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح وفيرمينو ضد توتنام

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة 19 للدوري الإنجليزي.

ويقود محمد صلاح هجوم ليفربول مع ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

ويتواجد جوردان هندرسون وفابينيو في خط الدفاع، بينما يعود تياجو ألكانتارا للتشكيل الأساسي مع ظهور شيردان شاكيري

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبيرتسون - فابينيو – جوردان هندرسون – ترينت أرنولد.

الوسط: جورجينيو فينالدوم – تياجو – شيردان شاكيري.

الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو ساديو ماني.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

كويمين كيليهر – جيمس ميلنر – أليكس أوكسلاد تشامبرلين – كورتيس جونز – تاكومي مينامينو – ديفوك أوريجي – رييس ويليامز – ناثانييل فيليبس – نيكو ويليامز.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 17 مباراة، فيما يتصدر مانشستر يونايتد جدول الترتيب برصيد 36 نقطة من 17 مباراة.

ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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