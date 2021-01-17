كوكا يسجل هدفا قاتلا +94 ويقود أولمبياكوس لإسقاط جيانينا

سجل أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس هدفا قاتلا قاد فريقه للفوز على جيانينا 1-0 في الدوري اليوناني يوم الأحد.

وحل جيانينا ضيفا على أولمبياكوس ضمن الجولة 17 من المسابقة.

وبدأ كوكا المباراة على مقاعد البدلاء، ثم شارك كبديل في الدقيقة 66.

وبينما كانت المباراة تتجه للانتهاء بالتعادل السلبي، سجل كوكا هدف الفوز في الدقيقة 94.

المباراة هي الثالثة لكوكا بعد شفائه من فيروس كورونا الذي أبعده عن الملاعب لأكثر من 50 يوما.

video:1

GOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAL ⚽️

MINUTE 92 (1-0) OLYMPIACOS! KOKA!!



BET 1 WON ✅ https://t.co/rFQ7hqaU0O pic.twitter.com/pLsPrAVcxh — LOAP - Betting Expert (@LOAPbettingexp) January 17, 2021

الهدف هو الخامس للدولي المصري في الدوري اليوناني هذا الموسم.

الـ3 نقاط رفعت رصيد أولمبياكوس إلى الرقم 47 في صدارة جدول المسابقة.

بينما تجمد رصيد جيانينا عند 14 نقطة في المركز الـ11.