كوكا يسجل هدفا قاتلا +94 ويقود أولمبياكوس لإسقاط جيانينا

الأحد، 17 يناير 2021 - 16:54

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا يسجل ويحتفل بهدف أوليمبياكوس القاتل في جيانينا

سجل أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس هدفا قاتلا قاد فريقه للفوز على جيانينا 1-0 في الدوري اليوناني يوم الأحد.

وحل جيانينا ضيفا على أولمبياكوس ضمن الجولة 17 من المسابقة.

وبدأ كوكا المباراة على مقاعد البدلاء، ثم شارك كبديل في الدقيقة 66.

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وبينما كانت المباراة تتجه للانتهاء بالتعادل السلبي، سجل كوكا هدف الفوز في الدقيقة 94.

المباراة هي الثالثة لكوكا بعد شفائه من فيروس كورونا الذي أبعده عن الملاعب لأكثر من 50 يوما.

الهدف هو الخامس للدولي المصري في الدوري اليوناني هذا الموسم.

الـ3 نقاط رفعت رصيد أولمبياكوس إلى الرقم 47 في صدارة جدول المسابقة.

بينما تجمد رصيد جيانينا عند 14 نقطة في المركز الـ11.

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