ماني: قادرون على إسقاط أي فريق

الأحد، 17 يناير 2021 - 14:32

كتب : FilGoal

ماني - ليندلوف - مانشستر يونايتد - ليفربول

يثق ساديو ماني مهاجم ليفربول في قدرة فريقه على إسقاط أي فريق في الدوري الإنجليزي بما فيهم مانشستر يونايتد الذي يعتبره ضمن أفضل فرق المسابقة.

ويحل يونايتد متصدر الدوري الإنجليزي ضيفا على ليفربول الوصيف في قمة الجولة 18 من المسابقة على ملعب أنفيلد يوم الأحد، والفارق بينهما 3 نقاط.

وقال ماني في تصريحات لموقع ناديه: "لا أحب التحدث عن المنافس. كل ما يمكنني قوله هو أنني أريد الحصول على نقاط المباراة".

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وأضاف السنغالي "إنهم أفضل هذا العام وهذا ما يمكنني قوله عن يونايتد. الباقي، سنراه على أرض الملعب".

وتابع "لا نخشى أي فريق في الدوري فنحن قادرون على عبور أي فريق. نحن ليفربول وسنفعل كل ما في وسعنا داخل ملعبنا للفوز بالمباراة".

وشدد "نريد الفوز بالدوري، وإذا أردنا الفوز باللقب، فعلينا التغلب على الأفضل. مانشستر يونايتد أحد أفضل الفرق".

وأتم أفضل لاعب في إفريقيا 2019 "ستكون مباراة مثيرة، وأعتقد أن الجميع متحمسون لهذه المباراة، ونحن كذلك كلاعبين".

وحصل ليفربول على نقطتين من آخر ثلاث مباريات في الدوري بعد التعادل مع وست بروميتش ألبيون ونيوكاسل يونايتد والخسارة أمام ساوثامبتون.

ساديو ماني ليفربول مانشستر يونايتد
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