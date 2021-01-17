انتهت في الدوري - الإنتاج الحربي (1) - (1) سموحة.. نهاية المباراة

الأحد، 17 يناير 2021 - 14:14

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق الإنتاج الحربي

يستضيف الإنتاج الحربي فريق سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل الإنتاج الحربي ترتيب المسابقة بـ 4 نقاط.

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نهاية المباراة

ق79 جووووول حسام حسن يسجل هدفا رائعا لسموحة

ق74 تسديدة قوية من علاء سلامة لاعب الإنتاج لكن ترتطم بالعارضة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق25 استبدال هاني سليمان بسبب الإصابة ونزول عمر صلاح بدلا منه

ق13 جوووول للإنتاج الحربي تسديدة قوية من مصطفى البدري من خارج منطقة الجزاء على يسار الهاني سليمان

انطلاق المباراة

الدوري المصري الإنتاج الحربي سموحة
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