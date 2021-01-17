عمر خريبين ينتقل إلى الوحدة الإماراتي

أعلن نادي الوحدة الإماراتي تعاقده مع المهاجم السوري عمر خريبين في صفقة انتقال حر حتى يونيو 2023.

عمر خربين النادي : الوحدة الوحدة

ورحل خريبين (27 عاما) منذ أيام عن الهلال السعودي، الذي انتقل له في يناير 2017، بعد فسخ عقده بالتراضي.

والوحدة هو الفريق الإماراتي الثاني الذي يحظى بخريبين بعد الظفرة، الذي لعب له السوري عاما.

ولعب خريبين في مصر لمدة نصف موسم حين انضم لبيراميدز في يناير 2019.

بيان رسمي | عمر خريبين وحداوي في صفقة "انتقال حر" تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المُحترف السوري عمر خريبين ( 27 عاماً ) ، بعقد ممتد لمدة موسمين ونصف. هذا وتتمنى ادارة النادي التوفيق والنجاح للاعب وان يلبي أهداف وتطلعات قيادة و ادارة وجماهير النادي.#WHDFC pic.twitter.com/Mjd0J8JGw7 — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) January 17, 2021

ومثل خريبين منتخب سوريا في 45 مباراة وسجل 18 هدفا.

وبدأ خريبين مسيرته مع الوحدة السوري ولعب للقوة الجوية والميناء العراقيين.