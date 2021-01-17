عمر خريبين ينتقل إلى الوحدة الإماراتي

الأحد، 17 يناير 2021 - 14:05

كتب : FilGoal

خريبين

أعلن نادي الوحدة الإماراتي تعاقده مع المهاجم السوري عمر خريبين في صفقة انتقال حر حتى يونيو 2023.

عمر خربين

النادي : الوحدة

الوحدة

ورحل خريبين (27 عاما) منذ أيام عن الهلال السعودي، الذي انتقل له في يناير 2017، بعد فسخ عقده بالتراضي.

والوحدة هو الفريق الإماراتي الثاني الذي يحظى بخريبين بعد الظفرة، الذي لعب له السوري عاما.

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ولعب خريبين في مصر لمدة نصف موسم حين انضم لبيراميدز في يناير 2019.

ومثل خريبين منتخب سوريا في 45 مباراة وسجل 18 هدفا.

وبدأ خريبين مسيرته مع الوحدة السوري ولعب للقوة الجوية والميناء العراقيين.

عمر خريبين
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