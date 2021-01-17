بوجبا: مواجهة ليفربول مثل المعركة

وصف بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد مباراة فريقه ضد ليفربول بالمعركة، قبل لقاء الفريقين المرتقب يوم الأحد.

ويحل يونايتد متصدر الدوري الإنجليزي ضيفا على ليفربول الوصيف في قمة الجولة 18 من المسابقة على ملعب أنفيلد، والفارق بينهما 3 نقاط.

وقال بوجبا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عندما تكون لاعبا في مانشستر يونايتد فإن كل المباريات تعتبر مهمة، ولكن هذه المواجهة هي أقرب لمعركة أكبر منها مباراة".

وِشدد النجم الفرنسي "يجب أن نكون هادئين ونحافظ على تركيزنا".

وأكمل "الكل يعلم أن مواجهة ليفربول ستكون صعبة للغاية، ولكي تكون الأفضل عليك أن تفوز على أفضل فريق".

وواصل "نحن قادرون على التتويج بلقب الدوري، ولكن على الحفاظ على تركيزنا حتى نهاية الموسم، فالكثير من الفرق يمكنها التتويج باللقب".