تليجراف: سيتي يستعد لصرف 200 مليون في الصيف.. و3 مهاجمين مرشحين لتعويض أجويرو

الأحد، 17 يناير 2021 - 13:14

كتب : FilGoal

أجويرو - جوارديولا - مانشستر سيتي - تشيلسي

يستعد نادي مانشستر سيتي لصرف مبلغ يقدر بـ200 مليون جنيه إسترليني لضم لاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "تليجراف" البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن سيتي سيسعى لتعويض رحيل سيرخيو أجويرو هدافه التاريخي مستقبلا، وضم مهاجم يمكنه أن يملأ مكانه.

وألمحت "تليجراف" إلى أن أجويرو من المرجح أن يجدد عقده لعام إضافي، والأمر ذاته مع فيرناندينيو الذي يتبقى في عقده 6 أشهر ولم يُتخذ قرار نهائي بشأن مستقبله مع الفريق.

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وقالت الصحيفة البريطانية إن بيب جوارديولا مدرب سيتي سيسعى لتعزيز مراكز الهجوم وخط الوسط الدفاعي والظهير الأيسر.

وأوضح التقرير أن سيتي قد لا يتحرك لضم لاعبين في يناير، إلا لو ظهر هدف للفريق بشكل غير متوقع وأصبح متاحا خلال الفترة القليلة المتبقية من شهر يناير.

وكشفت الصحيفة عن بعض الأسماء المرشحة لتعزيز هجوم سيتي مثل إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند وروميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان وداروين نونيز مهاجم بنفيكا.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الأحد.

أجويرو صاحب الـ32 عاما يتواجد مع مانشستر سيتي منذ صيف 2011، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

وشارك النجم الأرجنتيني خلال الموسم الجاري في 9 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفين.

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