مدافع ليفربول قد يلحق بمباراة يونايتد

ألمح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لإمكانية الدفع بمدافعه جويل ماتيب في مباراة الأحد ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.

ماتيب يغيب عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة عضلية خلال تعادل الحمر 1-1 مع وست بروميتش ألبيون قبل 3 أسابيع.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "جويل ماتيب قريب من العودة".

وأضاف "لا أعرف بعد احتمالية مشاركته أمام يونايتد. علينا أن نرى ثم نقرر، علينا أن نقيمه وكيف تدرب، كيف يبدو في التدريب وهذا النوع من الأشياء".

وزادت احتمالات مشاركة المدافع الكاميروني في اللقاء بعدما عاد للتدريبات الجماعية.

وحول احتمالية مشاركة جوردن هندرسون مرة أخرى في مركز الدفاع إذا لم يكن ماتيب متاحًا، أوضح كلوب "لا تزال لدينا حلول مختلفة. هندرسون مهم جدًا في خط الوسط بالنسبة لنا أيضًا، لذلك علينا فقط أن نرى. لم يتقرر الأمر بعد".

ويحل يونايتد متصدر الدوري الإنجليزي ضيفا على ليفربول الوصيف في قمة الجولة 18 من المسابقة على ملعب أنفيلد يوم الأحد، والفارق بينهما 3 نقاط.