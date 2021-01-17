مدافع ليفربول قد يلحق بمباراة يونايتد

الأحد، 17 يناير 2021 - 13:00

كتب : FilGoal

فان دايك - محمد صلاح - روبرتسون - ماتيب - ليفربول

ألمح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لإمكانية الدفع بمدافعه جويل ماتيب في مباراة الأحد ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.

ماتيب يغيب عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة عضلية خلال تعادل الحمر 1-1 مع وست بروميتش ألبيون قبل 3 أسابيع.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "جويل ماتيب قريب من العودة".

أخبار متعلقة
صلاح: مواجهة يونايتد تكتسب أهمية إضافية هذا الموسم سكاي: توتنام يرغب في استعارة إريكسن.. واللاعب يرغب بشدة في العودة إلى لندن مينامينو عن لحظة تتويجه بالدوري الإنجليزي: كنت سعيدا لكن شعرت أن مساهمتي ضعيفة بوجبا إلى أين؟ تقرير: يوفنتوس سيتحرك لضمه في الصيف

وأضاف "لا أعرف بعد احتمالية مشاركته أمام يونايتد. علينا أن نرى ثم نقرر، علينا أن نقيمه وكيف تدرب، كيف يبدو في التدريب وهذا النوع من الأشياء".

وزادت احتمالات مشاركة المدافع الكاميروني في اللقاء بعدما عاد للتدريبات الجماعية.

وحول احتمالية مشاركة جوردن هندرسون مرة أخرى في مركز الدفاع إذا لم يكن ماتيب متاحًا، أوضح كلوب "لا تزال لدينا حلول مختلفة. هندرسون مهم جدًا في خط الوسط بالنسبة لنا أيضًا، لذلك علينا فقط أن نرى. لم يتقرر الأمر بعد".

ويحل يونايتد متصدر الدوري الإنجليزي ضيفا على ليفربول الوصيف في قمة الجولة 18 من المسابقة على ملعب أنفيلد يوم الأحد، والفارق بينهما 3 نقاط.

جويل ماتيب ليفربول مانشستر يونايتد يورجن كلوب
نرشح لكم
أخر الأخبار
بوجبا: مواجهة ليفربول مثل المعركة 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نادي ألدوسيفي الأرجنتيني يعلن تعيين جاجو مدربا له 37 دقيقة | أمريكا
مونديال اليد - اعتماد فوز ألمانيا على كاب فيردي 10-0 بسبب عدم اكتمال القائمة 39 دقيقة | مصر 2021
تليجراف: سيتي يستعد لصرف 200 مليون في الصيف.. و3 مهاجمين مرشحين لتعويض أجويرو 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ايناسيو: قائمة الزمالك في عهدي لم تكن بقوة الحالية.. وفوجئت بضم أفيش لـ كهربا دون علمي 55 دقيقة | مصر
مدافع ليفربول قد يلحق بمباراة يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
بيسيرو: تسرعت في الرحيل عن الأهلي.. تمنيت فوز باتشيكو بإفريقيا لكن سعيد للأحمر ساعة | الدوري المصري
سكاي: توتنام يرغب في استعارة إريكسن.. واللاعب يرغب بشدة في العودة إلى لندن ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 2 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء 3 سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية 4 انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020
قد ينال إعجابك