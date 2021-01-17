صلاح: مواجهة يونايتد تكتسب أهمية إضافية هذا الموسم

الأحد، 17 يناير 2021 - 12:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر يونايتد

يؤمن محمد صلاح نجم ليفربول أن مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد هذا الموسم تكتسب أهمية إضافية عن مواجهات المواسم الأخيرة.

ويحل يونايتد متصدر الدوري الإنجليزي ضيفا على ليفربول الوصيف في قمة الجولة 18 من المسابقة على ملعب أنفيلد يوم الأحد.

وقال صلاح في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "المباراة تكتسب أهمية أكبر هذه المرة لأنهم يحتلون المركز الأول ونحن في المركز الثاني. إنهم يقدمون أداءً جيدًا هذا الموسم".

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وأضاف الدولي المصري "ستكون مباراة كبيرة، وهدفنا الأول فيها هو تحقيق الفوز".

وتابع "إذا كان الفوز من نصيبهم سيبتعدون عنا بست نقاط، وإذا فزنا سنلحق بهم في الصدارة، لذلك تكتسب هذه المباراة أهمية إضافية".

وأردف "في العامين الماضيين، كنت أقول إنها مباراة بثلاث نقاط شأنها شأن أي مباراة أخرى، ولكن الموقف يختلف هذه المرة لأنهم يحتلون الصدارة ونحن نريد أن نلحق بهم".

كان ليفربول قد تعادل مع وست بروميتش ألبيون ونيوكاسل يونايتد وهزم وخسر من ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على كريستال بالاس بسباعية نظيفة.

ويعتقد صلاح أن فريقه قادر على تجاوز النتائج السيئة في الآونة الأخيرة بتحقيق الفوز على يونايتد.

وأتم "يمكنك أن ترى تركيز اللاعبين في التدريبات وتشجيعهم لبعضهم البعض على الفوز بالمباريات. لقد فقدنا عدة نقاط في المباريات الأخيرة، لذلك علينا أن نعود إلى طريق الانتصارات لنستمر في المنافسة على اللقب".

صلاح شارك في 25 مباراة الموسم الجاري في جميع المسابقات سجل 17 هدفا وصنع 4.

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